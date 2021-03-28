Как надолго хватит движения сопротивления - зависит только от нас 28.03.2021, 22:57

За последние дни стало понятно, что протестные настроения никуда не делись.

В Беларусь вновь вернулась уличная активность. Для того, чтобы понять, насколько успешно, надо разобраться, какие цели преследуют протестные силы и противостоящий им режим Лукашенко, насколько эти цели были достигнуты, пишет телеграмм-канал «Кукловод и Овца».

1. Для белоруской диктатуры критически важно продемонстрировать, что ситуация в стране «вернулась в норму», что всё будет, как и прежде. Эта цель была провалена. И, как ни странно, главной причиной тому стали не сами беларусы, а та паранойя, что охватила лукашенковский режим. Минск последние дни выглядел, как столица оккупированного государства. Такое ощущение, что на патрулирование улиц были брошены все доступные резервы как личного состава, так и боевой техники.

Такая картинка никак не соответствует тому образу нормальности и спокойствия, к которому стремится руководство режима. А они действительно очень бы этого хотели, что стало понятно из анекдотичного (если не сказать шизофренического) заявления МВД: «В субботу в Беларуси протестов не было, но на них было задержано более 200 человек».

В тактике белорусской диктатуры мы видим лишь по-военному прямолинейный подход. Давайте выставим на улицы как можно больше бойцов и техники, и тогда всё будет хорошо. Но вот лукашисты как-то не сообразили, что вместо картинки политического кризиса и массовых протестов, они получили ещё более худшую. Трудно убедить кого-либо внутри и вне страны в том, что ты легитимный правитель стабильного государства, когда у тебя вся столица заполнена бронетехникой и вооружёнными людьми в чёрном.

2. Для протеста было важно убедиться, что люди по-прежнему готовы выходить ради справедливости и лучшей жизни. Эта цель была достигнута частично. Огромного митинга из-за силового противодействия собрать не получилось. Но машины сигналили, фейерверки запускались, локальные акции проходили. В целом, люди смогли увидеть друг друга и в который раз убедиться, что их много.

Что касается ощущения подавляющего большинства, то тут очень сыграла на руку инициатива Светланы Тихановской, массово поддержанная белoрусами. Режим тоже добавил копеечку, решив провести парочку митингов в свою поддержку, - огромное спасибо ему за это. Мы в очередной раз убедились, что на абсолютно безопасные акции ябатек не собирается и пары сотен, при том, что большая часть пришедших - это согнанные в принудительном порядке студенты и госслужащие.

3. Для протеста был важен сам факт возвращения на улицы. После того, как видимая активность к концу зимы упала практически до нуля, существовали опасения, что белорусы больше вообще не вернутся на улицы своих городов. Начинать с нуля всегда трудно. Поэтому события этой недели надо оценивать именно как первую попытку вернуться к осенней массовости, а не как пиковую мощность, на которую способен протест.

Самое важное - стало понятно, что протестные настроения никуда не делись. А для режима нет новостей страшней. Внешнее давление нарастает, а собственные ресурсы истощаются, из-за чего надежд пережить длительное противостояние с упорными белорусами не очень-то и много.

Вывод. В целом, для начала, всё прошло удовлетворительно. Иного ожидать было сложно, слишком сильна ненависть белорусов к лукашенковской диктатуре, чтобы вот так просто сдаться. Режим смог не допустить массового митинга, но лишь ценой тотальной мобилизации сил. Как надолго их хватит - посмотрим. Как надолго хватит движения сопротивления - зависит только от нас.

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