Госсекретарь Энтони Блинкен: Россия столкнется с издержками и последствиями за действия против США

Госсекретарь Энтони Блинкен: Россия столкнется с издержками и последствиями за действия против США1
- 29.03.2021, 7:36
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Для защиты американских интересов будут приняты необходимые меры.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия столкнется с «издержками и последствиями» за злонамеренные действия по отношению к США.
«Мы предпримем необходимые шаги для защиты наших интересов», – заявил Блинкен в интервью CNN, которое вышло в эфир в воскресенье, но было записано ранее, по завершении переговоров Блинкена с другими дипломатами НАТО в Брюсселе, сообщает«Голос Америки».
По его словам, западных союзников объединяет «общая приверженность» реалистически смотреть на действия Москвы и привлекать Кремль к ответственности.
Глава американской дипломатии заявил, что официальные лица «находятся в процессе» изучения возможных санкций Вашингтона против Москвы и консультируются по этому поводу с другими странами НАТО.
«Мы сильнее, когда можем делать это в координации друг с другом», – сказал он.
Хотя США и Россия быстро договорились продлить договор СНВ-3, срок которого истекал вскоре после вступления президента США Джо Байдена в должность, США обвиняют Россию в других действиях, в том числе в предполагаемых назначениях наград за убийства американских солдат в Афганистане, вмешательстве в выборы и взломах американских компьютерных систем.
Интервью Блинкена перекликалось с высказываниями Байдена, который занял более жесткую позицию по отношению к России, чем его предшественник Дональд Трамп.
В интервью АВС News две недели назад Байден заявил, что считает президента России Владимира Путина «убийцей».
«Скоро вы увидите, какую цену он заплатит», – сказал тогда Байден, добавив, что есть сферы, в которых совместная работа обеих стран отвечает их общим интересам.
«Вот почему я продлил с ними [договор СНВ-3]. Это произошло, когда он занимался этим», – сказал Байден, явно указывая на усилия Путина по вмешательству в выборы.
Россия отрицает вмешательство в выборы и организацию кибератаки на американскую технологическую компанию SolarWinds с целью проникновения в правительственные сети США. Кроме того, она отвергла сообщения о вознаграждениях за американских военных в Афганистане и о попытках отравить российского оппозиционного лидера Алексея Навального.
Аналитики американской разведки пришли к выводу, что Путин, вероятно, направлял усилия с целью помочь Трампу переизбраться на второй срок.
Неизвестно, какие действия по отношению к России рассматривает Байден, но он может применить несколько ограничительных мер, включая замораживание активов любых субъектов, о которых станет известно, что они прямо или косвенно вмешивались в выборы или участвовали в «кибернетической» деятельности, угрожающей национальной безопасности США.
Кроме того, закон 1991 года позволяет президенту США запрещать американским банкам предоставлять кредиты стране, применившей химическое оружие, что, как предполагается, было совершено властями РФ по отношению к Алексею Навальному.