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Агровидение или Евротрэш

  • 29.03.2021, 7:55
  • 7,854
Агровидение или Евротрэш
Владимир Максимков

За что ни возьмутся белорусские власти — выходит дико.

В новом выпуске программы «Шокинг Культ» белорусский культуролог Максим Жбанков пытается ответить на вопрос: ну почему у нас за что ни возьмутся – выходит чистый трэш? Вот это кино с державной студии – отчего независимых фильмов не найти, а то, что на виду, смотреть невозможно?

Кто кормит милицейских писателей и макулатурных поэтов? Зачем нашей больной душе государственные вокально-инструментальные ансамбли? Почему арт-галереи косят то под пыльную рюмочную, то под дворовую распродажу? И, да – зачем нам с нашим стабильным счастьем упорно лезть на Евровидение?

Про тайные пружины отечественного «Евро» и как музыку в Беларуси загоняют под ковер Максим говорит с серым кардиналом нашей поп-культуры 90-х – бывшим генпродюсером Белтелерадиокомпании Владимиром Максимковым.

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