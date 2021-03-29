Президент Польши проводит международные переговоры о ситуации вокруг польского меньшинства в Беларуси 1 29.03.2021, 7:59

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Анджей Дуда

Фото: wiadomosci.ox.pl

Анджей Дуда призвал Джо Байдена срочно обратить внимание на нарушение прав человека в нашей стране.

Президент Польши Анджей Дуда начал международные переговоры в связи с ситуацией вокруг польского меньшинства в Беларуси, сообщают naviny.online.

В частности в интервью «Радио Катовице» Дуда сообщил, что обсудил вопрос с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид (Германия), верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайратом Абдрахмановым (Казахстан), президентом Эстонии Керсти Кальюлайд,. Эстония является непостоянным членом Совета безопасности ООН. «Я попросил ее поднять этот вопрос в Совете безопасности. Мы также договорились, что я дополнительно напишу письмо в Совет безопасности ООН по этому поводу», — сказал президент Польши. Шмид и Абдрахманов также обещали обсудить ситуацию в рамках деятельности ОБСЕ, сообщил позднее глава кабинета Дуды Кшиштоф Щерски.

По информации Щерского, в разговоре Дуды с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич (Хорватия) получены заверения, что вопрос преследования польского меньшинства в Беларуси будет поднят на предстоящей неделе на заседании Комитета министров СЕ.

О сложившейся ситуации глава польского государства проинформировал также верховного комиссара ООН по правам человека бывшего президента Чили Мишель Бачелет.

Кроме того, Дуда направил письмо президенту США Джо Байдену, в котором заявил, что «режим в Минске атакует польское меньшинство по политическим мотивам как членов белорусского общества, связанных с трансатлантическими демократическими институциями». Лидер Польши призвал США как страну, председательствующую в Совете безопасности ООН, срочно обратить внимание на нарушение прав человека в Беларуси, преследование ее гражданского общества, включая польское меньшинство, и рассмотреть этот вопрос на одном из ближайших заседаний Совбеза ООН. Дуда выразил признательность Байдену и его администрации за участие и интерес к ситуации с правами человека в Беларуси, а также заявил об обеспокоенности в связи с ее ухудшением.

Президент Польши отметил, что после президентских выборов в августе 2020 года ситуация в Беларуси стала напряженной и нестабильной, а на реализацию белорусским обществом фундаментальных прав человека «режим ответил репрессиями».

По мнению польского руководителя, международное сообщество должно предпринять серьезные шаги по защите личных свобод и прав человека в целом, в том числе национальных меньшинств в Беларуси. В письме Байдену он подчеркнул, что недостаток внимания и действий, как свидетельствует история, в конечном итоге может еще больше ухудшить ситуацию.

Дуда встретился с представителями белорусского меньшинства в Польше, отозванным в октябре прошлого года для консультаций послом страны в Минске Артуром Михальским, руководителями польских спецслужб.

25 марта на фасаде президентского дворца в Варшаве в знак солидарности с проживающими в Беларуси поляками появилась инсталляция с изображением председателя Союза поляков Беларуси Анжелики Борис и члена правления СПБ журналиста Анджея Почобута.

Ранее в тот же день Генпрокуратура Беларуси сообщила, что возбудила в отношении Анжелики Борис и «иных лиц» дело по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса.

Борис задержали 23 марта в Гродно, на следующий день суд арестовал ее на 15 суток за организацию 7 марта традиционного праздника ремесел «Гродненские Казюки — 2021». После ареста СПБ заявил, что «преследование Анжелики Борис за реализацию уставных задач СПБ, а именно сохранение польских традиций и культуры среди польского меньшинства», является «актом запугивания всего польского меньшинства в Беларуси».

Утром 25 марта в квартире Почобута прошел трехчасовой обыск. Изъяты два ноутбука, жесткие диски, семь старых телефонов, польскоязычная литература, бейджи с конференций, все документы на польском языке, включая документы дочери, и награды польского конкурса GrandPress. Почобут помещен в СИЗО на улице Володарского в Минске.

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