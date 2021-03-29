Карманный генеральчик 11 29.03.2021, 8:18

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Александр Барсуков

фото: RFL\RL

Как Барсуков готовил «запасной аэродром» и почему он будет сотрудничать со следствием.

Телеграм-канал «Ник и Майк» опубликовал подробное досье на экс-замминистра МВД Александра Барсукова.

Тащит своих

Начнем с того, что, как и любой служивый, который идет на повышение, он всегда тянул наверх своих. Барсуков командовал 2-й ротой ОМОНа. В этой же роте служил, например, Балаба, который ныне возглавляет ОМОН. Балаба, в свою очередь, тоже вытягивал людей наверх. В отряде даже шутка ходит: чтобы продвинуться по карьере, нужно попасть во 2-ю роту.

Александр Барсуков

Например, заместитель Балабы по идеологии Кашталанов - тоже ставленник Барсукова. Будучи начальником ГУВД, а потом и замминистра, щедро обеспечивал отряд всем необходимым, материально-техническое обеспечение за последние 5 лет улучшилось на порядок. Да и зарплата у обычного бойца ОМОН, который 9 классов еле закончил, такая же, как у офицера в/ч 3214. В общем, тесные и глубокие отношения у Барсукова с действующими руководителями ОМОН.

Майор ОМОН и трагедия на Немиге

Но давайте вернемся в то время, когда Барсуков был обычным майором ОМОНа. На этом видео он на следующий день после трагедии на Немиге, еще совсем молодой и худой, беспомощно машет руками перед Лукашенко, показывая, что ничего не смог сделать (отметка 0.53).

Тогда погибло 54 человека, просто стечение обстоятельств или преступная халатность? Виновных или невиновных решили не искать. Но в желтом здании на проспете Независимости с номером 17 все складывается в папочку. И ничего не забывается.

Показания против Полуденя

В какой-то момент про это в конторе вспомнили и использовали Барсукова как плечевую проститутку. Кому-то очень не нравилось, что замминистра МВД Полудень покровительствовал компании по переоборудованию машин скорой помощи (противостояние КГБ и МВД шло практически во все времена за редким исключением).

Евгений Полудень

Тогда верх взяла контора: Полуденя посадили, нашли неучтенную бочку бензина (ха-ха, как раз маштаб замминистра МВД). Но интересно не это, а то, что одним из свидетелей был как раз Барсуков, который в то время являлся начальником ГУВД Мингорисполкома. Однако показания, которые давал Барсуков, не нашли своего подтверждения. Контора просто использовала будущего генеральчика в своей войне против МВД. Барсуков на сотрудничество пошел. Потому что принципов у него никогда не было. Типичный карьерист, который готов на все ради карьеры. Предать коллег? Пройтись по головам? Никаких проблем.

Взятка от Гриба, который сейчас является начальником ГУВД

Михаил Гриб

Во время следствия всплыл еще один интересный момент. Один из свидетелей указывал на факт взятки: ее Полудень получил от Михаила Гриба, который нынче занимает должность главы ГУВД. А тогда Грибу очень хотелось карьерного роста. И за небольшую сумму он его добился – стал замначальника департамента по гражданству и миграции. В обвинительном заключении Полудня сей факт также не отражен. Значит, и на Гриба, одного из самых молодых генералов МВД, лежит отдельная папка. Излюбленная тактика агрофюрера. Замазаны должны быть все вокруг. Власть над людьми – главная его мания.

Услуга для Румаса

Но вернемся к генеральчику Барсукову. Еще один эпизод его бравой биографии. В 2017 году экс-глава «Белинвестбанка» Геннадий Сысоев был приговорен к домашней химии. Проживал он тогда в Борисове, но на учете в уголовно-исполнительной инспекции Борисовского РУВД почему-то не состоял. Что является прямым нарушением ч.2-1 ст. 44 УИК РБ.

Геннадий Сысоев

Почему так получилось, «Нику» пояснил источник в МВД. Документы о постановке на учет пришли почему-то в Московский РУВД в Минске. И именно Барсуков был тем человеком, который забрал приговор суда и в последующем приказал оставить его в Минске, не направляя в Борисовское РУВД. По информации Ника, за Сысоева тогда поручился лично друг Румас. Барсуков уверенно щелкнул каблуками и решил вопрос. К слову, в этом году проблемы у Румаса появились после того, как Сысоева арестовали во второй раз.

Посоветуем следователю КГБ, который сейчас ведет дело Сысоева, направить запрос примерно следующего содержания: «Прошу Вас предоставить подтверждающие материалы о проведении воспитательной работы с осужденным Сысоевым Г.А. со стороны уголовно-исполнительной инспекции и материалы, указывающие на проверку осужденного по месту жительства с указанием подразделений из числа сотрудников Московского РУВД г. Минска, а также установить причастных в отсутствии материалов постановки на учет осужденного Сысоева Г.А.»

Роль Барсукова определит следствие, но без решения Лукашенко на такие действия вряд ли кто решится.

Августовские приказы и запасной аэродром

В августе генеральчик Барсуков проводил много времени в ситуационном центре, раздавая приказы, которые к нему поступали непосредственно от Лукашенко. Слова Барсукова «никого не били», сказанные с особым цинизмом, врезались в память каждого беларуса. А в подтверждение своих слов генеральчик лично распорядился уничтожить записи с внутреннего двора изолятора на Окрестина. Уничтожили, да не все.

Барсуков на Окрестина

Но Барсуков не был бы Барсуковым, если бы не пытался подстраховать себя. В первые дни протестов автомобилисты серьезно осложняли жизнь слабовикам. Они создавали пробки, через которые невозможно было оперативно добраться до места протестов. Это доставляло много неудобств. 11 августа в ситуационном штабе было большое напряжение. Множество экранов с трансляцией всех камер наблюдения города Минска в прямом эфире. Опять очевидно, что город стоит в пробках. В этот момент у Барсукова зазвонил мобильный, и из трубки донесся характерный колхозный голос: «Если машина стала, значит… дальше она уже поехать не должна. Пусть хрэначат все, что стоит».

Барсуков ринулся исполнять приказ, но сохранил запись этих слов. Видимо, в надежде, что это его спасет, когда придет день суда. Да и должок у Румаса, которого сватают в «Россельхозбанк», за Сысоева имеется. Многие силовики находят себе в России работу: Наумов и Мацкевич как примеры.

Психологический портерт Барсукова

Напоследок — психологический портрет генеральчика Барсукова.

Итак, у Барсукова ярко выраженный синдром самозванца. Скорее всего, он считает себя хуже других. Поэтому и пытается выделиться, показать свою значимость. Агрессия показная - важно не ударить исподтишка, а что бы все видели. Видно, что самому тяжело принимать решения. Агрессия ему тяжело дается – поэтому он ее маскирует. Скорее всего, ему легко орать, бить, а потом наступает сожаление. Часто такие люди склонны или к алкоголю, или беспорядочным связям.

Эмоционально неустойчив. Можно предположить, что он и дома может себе позволить прикрикнуть или ударить. Скорее для отдыха предпочитает женскую компанию.

Говорит: «Никто ни с кем церемонитиься не будет», а сам в это не верит – головой крутит, потом: «Повторяю несколько раз: никто ни с кем церемониться не будет. Время уговоров закончилось». Сам в это не верит и пытается убедить себя. При этом все дублирует руками и показывает. Мыслит образами. Дома, скорее всего, визуально порядок, а в полках бардак.

Невротический тип. Видно, что дергается, когда говорит. Речь несвязанная, предположительно, были трудности в обучении. Но хорошо работает по шаблону – в речи много штампов. Видно, что это результат работы над собой. Вероятно, он из тех, кто даже тосты учит.

Человек статуса, силы. Важно, какую должность занимает человек. Сам своим положением гордится – награды носит с удовольствием. Это, как правило, люди цели. То есть если надо пойти по головам, то с удовольствием. Думается, будет сотрудничать со следствием. Принципы не будет включать. Такие, как он, - одиночки, но любят быть в центре внимания. Пример – Лукашенко. Друзья, если и есть, то немного. Не доверяет никому.

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