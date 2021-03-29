Ученые обнаружили во Франции древний клад, который ошеломляет своей ценностью
- 29.03.2021, 8:24
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Сокровища нашли рядом с бывшим аббатством Клюни.
Во Франции, рядом с бывшим бенедиктинским аббатством Клюни в Соне и Луаре, археологи обнаружили настоящий клад - более 2 тысяч золотых и серебряных монет и другие артефакты.
Об этом сообщает The Connexion.
Отмечается, что клад был найден группой археологов и студентов из Университета Люмьер Лиона 2 и CNRS в сентябре 2017 года.
В частности, среди находок - 21 исламский золотой динар. Монеты были отчеканены между 1121 и 1131 годами в Испании и Марокко при правлении Али ибн Юсуфа (1106-1143).
Также в тканевом мешочке там было более 2200 серебряных монет - в основном отчеканенных аббатством Клюни и, вероятно, датируемых первой половиной XII века.
Кроме монет археологи обнаружили золотой перстень с изображением бюста бога и надписью, которая может датировать находку первой половиной XII века, свернутый лист золотой фольги в футляре и небольшой круглый предмет из золота.
Аббатство Клюни было основано Вильгельмом I, герцогом Аквитании, в 910 году и было одним из крупнейших аббатств Западной Европы в средние века.