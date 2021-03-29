Ученые обнаружили во Франции древний клад, который ошеломляет своей ценностью 29.03.2021, 8:24

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иллюстрационное фото

Сокровища нашли рядом с бывшим аббатством Клюни.

Во Франции, рядом с бывшим бенедиктинским аббатством Клюни в Соне и Луаре, археологи обнаружили настоящий клад - более 2 тысяч золотых и серебряных монет и другие артефакты.

Об этом сообщает The Connexion.

Отмечается, что клад был найден группой археологов и студентов из Университета Люмьер Лиона 2 и CNRS в сентябре 2017 года.

В частности, среди находок - 21 исламский золотой динар. Монеты были отчеканены между 1121 и 1131 годами в Испании и Марокко при правлении Али ибн Юсуфа (1106-1143).

Также в тканевом мешочке там было более 2200 серебряных монет - в основном отчеканенных аббатством Клюни и, вероятно, датируемых первой половиной XII века.

Кроме монет археологи обнаружили золотой перстень с изображением бюста бога и надписью, которая может датировать находку первой половиной XII века, свернутый лист золотой фольги в футляре и небольшой круглый предмет из золота.

Аббатство Клюни было основано Вильгельмом I, герцогом Аквитании, в 910 году и было одним из крупнейших аббатств Западной Европы в средние века.

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