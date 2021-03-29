В Чехии выявили новый штамм коронавируса 29.03.2021, 8:35

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Мутацию COVID-19 обнаружила спецлаборатория в Брно.

В Чехии сотрудники специализированной лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно (юго-восток республики) выявили новый штамм коронавируса.

Об этом сообщает ČT 24.

Специалисты утверждают, что новая мутация не опасней, чем британский или южноафриканский штаммы COVID-19.

Ученые сообщили, что продолжают исследовать новый штамм.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в Чехии с начала пандемии коронавирусом заразились свыше 1,5 млн человек. Умерли от осложнений инфекции — 25 874.

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