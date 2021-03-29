Медики назвали лучшие продукты для здоровья почек 29.03.2021, 9:31

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Правильное питание — главный фактор в защите этого органа от болезней.

Лучший способ позаботиться о надлежащем функционировании почек — это выбирать здоровую пищу.

Этот орган играет важную роль в поддержании здоровья человека и повседневном функционировании организма.

Согласно веб-сайту Boldsky, посвященном вопросам здоровья, результаты исследований неутешительны: у приблизительно 10% мирового населения наблюдается хроническая болезнь почек (ХБП), от которой ежегодно умирают миллионы человек. Как утверждают эксперты, лучший способ позаботиться о здоровье почек — придерживаться правильного питания, пишет Al Arabiya.

Хотя врожденные анатомические особенности тоже являются причиной заболевания почек, чаще всего последние вызваны физиологическими нарушениями, связанными с нездоровым образом жизни и пищевыми привычками.

Существует множество способов улучшить работу данного органа, но употребление здоровой пищи можно считать одним из самых эффективных. Ниже мы перечислили список продуктов, которые способствуют поддержанию функции почек, позволят предотвратить те или иные заболевания, а также благоприятно сказываются на работе остальных органов.

Цветная капуста

Цветная капуста считается источником фолиевой кислоты и клетчатки, а также отличным продуктом для улучшения функции почек, поскольку содержит витамин С. Другими словами, это полезная пища, укрепляющая иммунитет и способствующая правильному функционированию мочевыделительной системы.

Кроме того, людям с заболеваниями почек рекомендуется снизить потребление натрия, калия и фосфора, поскольку эти минералы могут усугубить проблемы со здоровьем. Цветная капуста — это богатый витаминами продукт с низкой концентрацией натрия, калия и фосфора, поэтому замена картофеля цветной капустой — отличный способ позаботиться о здоровье почек.

Капуста

Включение в рацион капусты, богатой фитохимическими веществами, помогает расщеплять свободные радикалы. Капуста считается одним из самых полезных для почек продуктов. Помимо фитохимических веществ, капуста содержит витамины K, B12, B6, фолиевую кислоту и пищевые волокна. К тому же, в ней мало калия.

Чеснок

Чеснок содержит различные полезные элементы, питательные вещества и минералы, включая натрий, фосфор и калий. В то же время он считается продуктом с ярко выраженными противовоспалительными свойствами. Употребление чеснока помогает снизить уровень холестерина и улучшает кровоток в организме. Это хорошая альтернатива поваренной соли, которую запрещено употреблять тем, кто имеет почечные заболевания.

Лук

Как и в случае с чесноком, одна из целей включения лука в диету пациентов, страдающих от заболевания почек, заключается в замене соли. Лук богат витаминами группы В, витамином С и марганцем, которые улучшают здоровье кишечника. Кроме того, в нем содержатся мощные антиоксиданты, выводящие токсины и очищающие почки, и хром, регулирующий метаболизм жиров, белков и углеводов. Таким образом, употребление в пищу сырого или приготовленного лука очень полезно для здоровья почек.

Свекла

Свекла издавна известна своей способностью улучшать кровоток и регулировать артериальное давление. Данный овощ содержит витамины B6 и K, необходимые для поддержания здоровья почек.

Редис

Редис занимает видное место среди овощей, богатых антиоксидантами и питательными веществами, но в то же время отличается низким уровнем калия и фосфора. Согласно результатам научных исследований, редис — удивительно полезное дополнение к диете, показанной для людей с почечными заболеваниями.

Огурец

Как свидетельствуют научные исследования, регулярное употребление огурцов помогает снизить уровень мочевой кислоты в организме, так как позволяет почкам выводить ее из крови. Кроме того, этот продукт способствует растворению мелких камней в почках.

Красный перец

Ввиду низкого содержания калия и большого количества витаминов A, B6 и C, клетчатки и фолиевой кислоты перец является одним из важнейших продуктов для поддержания здоровья почек. По мнению некоторых экспертов, красный перец расщепляет токсины в крови и тем самым снижает нагрузку на почки.

Яблоки

Яблоки можно по праву считать одним из самых полезных для почек продуктов, не говоря уже о других многочисленных преимуществах, включая профилактику инфекций мочевыводящих путей и снижение риска появления камней в почках.

Клюква

Клюква содержит фитонутриент под названием проантоцианин, который предотвращает бактериальные инфекции внутренней оболочки мочевого пузыря и мочевыводящих путей. Поскольку люди с заболеванием почек подвержены более высокому риску инфекции мочевыводящих путей, добавление клюквы в рацион можно считать эффективным методом профилактики.

Черника

Черника считается хорошим источником таких фитохимических веществ, как антоцианидины. Они предотвращают окислительный стресс в организме. Специалисты рекомендуют добавлять чернику в рацион для поддержания здоровья всего организма, поскольку в ней мало натрия, калия и фосфора.

Арбуз

Регулярное употребление арбуза в надлежащем количестве — отличный метод профилактики заболеваний почек. Арбуз содержит большое количество ликопина, который действует как антиоксидант, активно разрушающий вредные свободные радикалы кислорода.

Яичный белок

Яичный белок включают в диету для почек, так как он содержит необходимые аминокислоты и в то же время меньше фосфора по сравнению с другими источниками белка.

Рыба

Для поддержания надлежащего функционирования почек, эксперты рекомендуют включать в рацион два или три приема пищи из рыбы. Рыба — превосходный источник белка, а также жирных кислот омега-3, обладающих противовоспалительными свойствами. В верхней части списка рекомендуемых продуктов находятся лосось, тунец и другая холодноводная жирная рыба, богатая омега-3 жирными кислотами.

Оливковое масло

Оливковое масло — это натуральный источник олеиновой кислоты, которая является важной составляющей диеты для людей с заболеваниями почек. Оливковое масло содержит мононенасыщенные жиры, помогающие предотвратить окисление. Кроме того, согласно результатам ряда исследований, употребление оливкового масла вместо других может снизить риск развития рака и диабета.

Растительное молоко

Молочные продукты содержат большое количество фосфора, калия и белка, и поэтому их следует употреблять с осторожностью. Содержание фосфора в продукте может привести к ослаблению костной ткани у людей с заболеванием почек. Следовательно, лучший вариант — включать в рацион больше растительного молока. Это могут быть разные его виды: миндальное, рисовое или овсяное молоко. Все они имеют низкий уровень калия и фосфора.

Вода

Вода — самый важная составляющая заботы об организме. Само собой разумеется, что она чрезвычайно важна для здоровья почек. Для правильного функционирования почек необходимо выпивать три литра воды. Дневная норма может быть увеличена в зависимости от массы тела и в соответствии с инструкциями врача.

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