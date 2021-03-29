Михаил Галустян отказался от участия в «Славянском базаре» 10 29.03.2021, 9:38

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михаил галустян

Артист не собирается ехать на лукашистский фестиваль.

Белорусы массово обращаются к артистам, приглашенным на «Славянский базар» в Витебске, в просьбой бойкотировать мероприятие незаконного режима.

Известный российский артист Михаил Галустян уже открестился от лукашистского фестиваля, сообщает телеграм-канал nexta_live.

Его имя появилось в анонсе «Славянского Базара» в Витебске, который режимные чиновники уже противопоставляют «Евровидению» (откуда лукашистам дали пинка). На своей странице в Instagram Михаил Галустян заявил, что сам он вообще не в курсе этого и ехать на «Базар» не собирается.

Опубликован список других участников, которые якобы примут участие в фестивале.

Вы можете лично спросить у артистов, собираются ли они принимать участие в съезд подпевал диктатора, или это тоже ошибка:

1. Анита Цой

2. Группа DABRO

3. Группа OTTAWAN

4. Todes

5. ̶М̶и̶х̶а̶и̶л̶ ̶Г̶а̶л̶у̶с̶т̶я̶н̶ — заявил о своем неучастии

6. Алина Артц

7. Зара

8. Сергей Пенкин

9. Алексей Петрухин и группа Губерния

10. Леонид Пташка (Израиль)

11. MARUV

12. Олег Винник

13. Элина Иващенко

14. Димаш Кудайберген

15. Вахтанг Кикабидзе

16. CONCORD ORCHESTRA

17. Стас Пьеха

18. Александр Буйнов

19. Константин Москович (Молдова)

20. группа ViVA

21. Emin

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