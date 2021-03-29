Стало известно, какие усадьбы пойдут под снос в Минске в ближайшее время 29.03.2021, 9:43

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иллюстрационное фото

Озвучена официальная информация.

Какие усадебные массивы пойдут под снос в ближайшее время? Что появится на их месте? Об этом рассказала председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Ольга Верамей на «Радио Минск», сообщают «Минск-Новости».

На некоторых территориях этот процесс намечался давно, но дальше планов не шел. Где же точно будут перемены?

Как пояснила Ольга Верамей, сейчас оформляется разрешительная документация для разработки проектов кварталов многоквартирной застройки на следующих усадебных территориях:

— в границах пр. Дзержинского — ул. Окрестина — Пермская;

— ул. Гусовского — пер. Одоевского — пер. Снежный;

— ул. Аэродромная — Авакяна — Сенницкая — пер. Нефтяной;

— ул. Стасова — Землемерная — Фанипольская;

— ул. Орловская — Нововиленская — Щедрина — Гая;

— ул. Гало — Лукьяновича — Литературная — пер. Поселковый.

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