На голых щах 1 Александр Коваленко, sprotyv.info

29.03.2021, 9:50

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фото: afp

О провале российской экспансии в Африке.

На прошлой неделе, 26 марта, все российские СМИ облетело видео единовременного всплытия в Арктике трех российских атомных подводных лодок в рамках, так называемой, арктической экспедиции Минобороны "Умка-2021". Как отметили российские эксперты, это было первое такое всплытие субмарин в арктических льдах за всю историю ВМФ РФ.

Разумеется, такое событие не смогли обойти стороной главные глашатаи российской пропаганды, которые устроили буквально культ из события, которое на самом деле можно было отнести к рядовой хореографии и не более того. Однако, в рамках информационной стратегии России, главным контекстом которой является экспансия "русского мира" по всем направлениям, данное событие сыграло ключевую роль.

Но дилемма этого информационного "фурора" в том, что Россия, пытаясь объявить на весь мир уже не первый год к ряду, что "АрктикаНАШ!", не способна на большее, чем просто дешевая показуха своих подержанных подводных лодок, вероятность ЧП на борту которых так же высока, как и бросок лемминга со скалы в период гона.

Фактически, российская стратегия покорения Арктики, как с пренебрежением международного права, так и с его соблюдением, завершается тотальным фиаско год за годом. Например, попытка монополизации движения по Северному морскому пути завершилась тем, что загрузка этого проекта затрещала по швам, после того, как компания "ВостокУголь" отказалась от разработки угольных месторождений на Таймыре (из-за их нерентабельности), которые должны были обеспечивать грузооборот этого направления до 30 млн тонн в год или 30% от его общей загрузки.

Невозможно обойти стороной и ситуацию, которая в 2016 году возникла вокруг стратегической госпрограммы по развитию Арктики, на которую по проекту должно было быть выделено 209 млрд рублей, а было в итоге выделено 12 млрд рублей… То есть, менее чем в 17 раз от ранее намеченной суммы!

В 2019 году Минприроды РФ опубликовало план геологоразведочных работ в арктической зоне, который был сформирован вплоть до 2035 года. Согласно этому плану наиболее перспективные нефтяные и газовые месторождения, а именно «Победа», Ленинградское, Медынское-море, Лудловское, Русановское и Ледовое, а также многие другие, не будут запущены "в работу" вплоть до 2030 года! Причем, не факт, что и после 2030 года Россия, с учетом отсутствия у нее технологий для разработки труднодоступных месторождений, сможет начать на них добычу.

Тем не менее, несмотря на то, что Арктика на сегодняшний день не представляет для России потенциальную площадку для обогащения, Кремль продолжает развивать на ее, как плацдарм для своих вооруженных сил. За последние годы в Арктике Россия развернула и восстановила 14 аэродромов, создала 3 полностью автономные базы (на Земле Александры, на Новом сибирском острове в море Лаптевых и Рогачева на Новой Земле) и активно проводит боевые учения для действий в арктических условиях (арктическая бригада и Северный флот).

На это затрачиваются колоссальные бюджетные средства, но с учетом применения старой советской техники, ее крайне высокого износа и аварийности, боеспособность этой группировки вызывает серьезные сомнения. Новой техники, предназначенной для реализации своих арктических амбиций, у России как не было, так и нет. Даже арктический флот, который пытается Россия ввести в строй, испытывает серьезные проблемы, как со сроками сдачи, так и с качеством продукции.

Например, ледокол проекта 22220 "Арктика" был введен в 2020 году в эксплуатацию, по сути, аварийным, и продолжает оставаться таковым до сих пор – с неработающим правым гребным электродвигателем, который вышел из строя в ходе заводских ходовых испытаний в 2019 году.

Таким образом, на сегодняшний день, в попытке устрашить США и все страны, имеющие права на Арктику, Россия использует доставшейся ей в наследство от СССР милитарный потенциал. Но проблема в том, что проламывающие арктический лед российские субмарины, очень сильно в ту минуту рисковали так и остаться на поверхности до завершения внеплановых ремонтных работ. Хотя, публике такая показуха понравилась и, уверен, ее в скором времени повторят еще раз, но уже в совсем другом формате. Но, неизменно, за счет этой же самой, нищающей день ото дня, публики.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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