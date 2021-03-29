Беларусы Бостона вышли на масштабную акцию в честь Дня Воли 29.03.2021, 9:55

Мероприятие готовилось долго и тщательно.

За тысячи километров от вас, наши родные, близкие, любимые люди, мы сделали праздник в парке в самом центре города: с невероятной красоты флагом из воздушных шаров, выставкой плаката и фотографий «Иди и смотри», посвященной событиям последних семи месяцев, любимыми песнями нашей революции, театральным перформансом «Женские голоса сопротивления», сообщает телеграм-канал «Баста!».

Беларусы Бостона готовились к этому событию долго, тщательно, особенно потому, что мы знали, что вы, наши дорогие и любимые люди, лишены на Родине этой возможности - открыто, радостно праздновать День Воли.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.