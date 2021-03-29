AP: Снять с мели контейнеровоз Ever Given помогло полнолуние

AP: Снять с мели контейнеровоз Ever Given помогло полнолуние2
- 29.03.2021, 9:58
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В операции участвовало 10 мощных буксиров.
Снять с мели контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале помогло полнолуние, которое вызвало сильный прилив.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на компанию Leth Agencies.
В операции по снятию судна с мели участвовало 10 мощных буксиров.
Судно удалось снять с мели лишь частично. По данным сайта MarineTraffic.com, оно все еще находится в месте, где перегородило канал.
Минувшей ночью земснаряды выкачали порядка 27 кубометров песка и ила со дна рядом с контейнеровозом.
Компания Shoei Kisen, которой принадлежит контейнеровоз, сообщила, что двигатель судна не поврежден, и оно сможет продолжить движение после снятия с мели.
23 марта гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, перекрыв один из самых загруженных морских торговых путей в мире.
Так как судно заблокировало движение, ежедневно через канал не могут пройти товары на сумму 9,6 млрд долларов.
27 марта судно впервые удалось немного сдвинуть с места, а утром 29 марта его частично сняли с мели.
Ever Given следовал из Китая в Роттердам. Экипаж не пострадал. Длина контейнеровоза — 400 метров. Это больше, чем высота Эйфелевой башни.
На борту корабля большими буквами написано Evergreen, что вызвало путаницу; это название не корабля, а судоходной компании. Надпись Ever Given нанесена в носовой части.
Протяженность Суэцкого канала составляет 193 км (120 миль). Он был открыт в 1869 году. Около 12% мировой торговли, в том числе почти 10% нефти и 8% сжиженного природного газа, проходит через канал.