AP: Снять с мели контейнеровоз Ever Given помогло полнолуние 2 29.03.2021, 9:58

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фото: epa

В операции участвовало 10 мощных буксиров.

Снять с мели контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале помогло полнолуние, которое вызвало сильный прилив.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на компанию Leth Agencies.

В операции по снятию судна с мели участвовало 10 мощных буксиров.

Судно удалось снять с мели лишь частично. По данным сайта MarineTraffic.com, оно все еще находится в месте, где перегородило канал.

Минувшей ночью земснаряды выкачали порядка 27 кубометров песка и ила со дна рядом с контейнеровозом.

Компания Shoei Kisen, которой принадлежит контейнеровоз, сообщила, что двигатель судна не поврежден, и оно сможет продолжить движение после снятия с мели.

23 марта гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, перекрыв один из самых загруженных морских торговых путей в мире.

Так как судно заблокировало движение, ежедневно через канал не могут пройти товары на сумму 9,6 млрд долларов.

27 марта судно впервые удалось немного сдвинуть с места, а утром 29 марта его частично сняли с мели.

Ever Given следовал из Китая в Роттердам. Экипаж не пострадал. Длина контейнеровоза — 400 метров. Это больше, чем высота Эйфелевой башни.

На борту корабля большими буквами написано Evergreen, что вызвало путаницу; это название не корабля, а судоходной компании. Надпись Ever Given нанесена в носовой части.

Протяженность Суэцкого канала составляет 193 км (120 миль). Он был открыт в 1869 году. Около 12% мировой торговли, в том числе почти 10% нефти и 8% сжиженного природного газа, проходит через канал.

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