С белорусских «флагманов» бегут тысячи работников 29.03.2021, 9:59

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Патовая ситуация сложилась в Брестской и Витебской областях.

Власти обновили статистику с рынка труда. С начала года наниматели уволили почти 90 тысяч белорусов. За 2 месяца 2021 года наниматели на крупных и средних предприятиях страны уволили 87,6 тыс. человек. За то же время количество принятых на работу составило 81,2 тыс. Это значит, что компании-флагманы зафиксировали чистый отток кадров в объеме 6,4 тыс. человек, пишут banki24.by.

Еще один важный показатель рынка труда — это коэффициент замещения уволенных работников принятыми. Он демонстрирует, сколько людей организации взяли на работу взамен каждых 100 уволенных. Если взяли больше 100, то имеет место чистый приток кадров, если меньше — отток. По итогам января—февраля коэффициент замещения составил 92,7%.

Ни на одной крупной территории страны он не достиг 100%. По Минску коэффициент достиг 90,4%. Худшие показатели среди областей имели Брестская и Витебская (по 90,9%), лучший показатель — Гродненская (97,2%).

На валовой основе в Минске потеряли рабочие места 21,8 тыс. человек, в Брестской области — 10,7 тыс., Витебской — 10,1 тыс., Гомельской — 12,5 тыс., Гродненской — 9,3 тыс., Минской — 13,7 тыс., Могилевской — 9,4 тыс.

Часть из уволенных утратила работу из-за прогулов и других нарушений трудовой дисциплины. Всего по Беларуси таких набралось 4,7 тыс., из которых по Минску — 0,8 тыс.

Наибольшее количество уволенных собрали флагманы промышленности — 18 тыс. человек. Коэффициент замещения по этому сектору экономики составил 97,3%. Внутри промышленности ситуация была крайне неоднородной.

Например, легпром за 2 месяца расстался с 1,8 тыс. человек, а коэффициент замещения по отрасли достиг всего 69,7%. В сфере сельского хозяйства потеряли работу до 11,7 тыс. человек, а замещение уволенных принятыми составило около 88,8%, в строительстве — 6,8 тыс. и 68,6%, в розничной торговле — 13,8 тыс. и 91,9%, на транспорте — 4,5 тыс. и 81,2%, в секторе гостиниц и ресторанов — 1,8 тыс. и 99,1%, в здравоохранении — 5,9 тыс. и 86,9%.

В отличие от предыдущих лет, наблюдается чистый отток кадров из ИТ-сектора. На валовой основе флагманы отрасли уволили 2,2 тыс. человек, коэффициент замещения упал до 99,8%.

Для сравнения: за 2020 год коэффициент замещения в ИТ-секторе составил 123%, а в 1 квартале 2020-го был равен 147%. Видимо, айтишники либо уходят на малые предприятия, либо релоцируются из Беларуси.

Отраслевые ресурсы сообщают, что кадровый отток из ИТ-сектора может усилиться после окончания учебного года в школах — из страны потянутся семьями.

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