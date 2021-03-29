Названа предварительная причина ЧП в минском ФОК «Серебрянка» 29.03.2021, 10:14

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Произошла ошибка?

ЧП с хлором в столичном ФОК могло произойти из-за нарушения технологического регламента по обслуживанию дозирующей станции: кто-то по ошибке в емкость с хлором залил коагулянт. Такую предварительную причину озвучили в МЧС Минска, сообщает tut.by.

Что случилось?

Напомним, вечером воскресенья, 28 марта, посетители физкультурно-оздоровительного комплекса в Серебрянке сообщили спасателям о резком удушающем запахе.

— Немного за девять вечера подошел охранник с рацией и попросил: «Покиньте, пожалуйста, здание». Посетителям сказали, что в подвале прорвало хлор, это очень опасно — можно обжечь легкие. Мы пошли в раздевалку переодеваться, но буквально сразу же к нам подошли сотрудники МЧС в обмундировании и сказали покидать здание как можно быстрее, — рассказывал посетитель ФОК Сергей. — В тренажерном зале было 10−15 человек максимум. Восемь парней, может, пять девушек. Гораздо больше выходило людей из бассейна, они расположены на одном этаже.

Позже стало известно, что 82 человека эвакуированы (в том числе 70 посетителей), один сотрудник госпитализирован с предварительным диагнозом «отравление хлором».

Предварительная причина: по ошибке в емкость с хлором залили коагулянт

Во время разбирательства на месте установили, что в помещении водоподготовки в подвале производились работы по обслуживанию дозирующей станции. Коагулянт для осветления воды ошибочно залили в емкость с хлором — произошла химическая реакция с выделением паров хлора.

Оказалось, что в помещении водоподготовки предельно допустимая концентрация паров хлора была превышена в 35 раз. В остальных помещениях ПДК в норме, пишет МЧС.

Спасатели вместе с представителями ООО «АкваИнтерКом» провели работы по нейтрализации вещества — разбавляли водой, а также проветривали подвалы. Проблемное вещество утилизировали и снова замерили ПДК — превышений не выявили.

Предварительная причина происшествия — нарушение технологического регламента по обслуживанию дозирующей станции.

Фото: МЧС

В феврале 2021-го в Житковичах 29 человек обратились в больницу после бассейна в местной детской спортивной школе. Похоже, там тоже была ошибка сотрудника при приготовлении обеззараживающего раствора для воды: в емкость с жидким раствором хлора мужчина вылил соляную кислоту. Началась химическая реакция с выделением паров.

В момент инцидента в здании школы находилось 18 детей в возрасте от 8 до 13 лет и 11 взрослых, в том числе персонал объекта. Родители с детьми разъехались по домам, однако было решено обзвонить посетителей и направить их на обследование в больницу. После осмотра медиками трое детей и один взрослый были оставлены в больнице под наблюдением для дополнительного осмотра. В дальнейшем диагноз «химическое отравление» у оставленных для наблюдения пациентов не подтвердился.

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