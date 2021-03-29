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Мадуро предложил расплатиться нефтью за вакцину от COVID-19

  • 29.03.2021, 10:19
Мадуро предложил расплатиться нефтью за вакцину от COVID-19
Николас Мадуро
фото: afp

К использованию в стране допущены российский и китайский препараты.

Незаконный правитель Венесуэлы Николас Мадуро предложил оплачивать нефтью поставки вакцин от коронавируса в страну.

Об этом он сказал в эфире телеканала VTV, сообщает nv.ua.

«У Венесуэлы есть нефтяные суда, и есть клиенты, которые будут покупать нашу нефть. Мы готовы поставлять нефть в обмен на вакцины, но просить никого не будем», — отметил Мадуро.

К использованию в стране допущена российская вакцина «Спутник V», а также вакцина от китайской компании «Sinopharm».

Власти и оппозиция ведут переговоры с Панамериканской организацией здравоохранения относительно получения Венесуэлой вакцин через инициативу COVAX.

Ранее Facebook заморозил на месяц страницу Николаса Мадуро из-за дезинформации о COVID-19.

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