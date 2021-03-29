Мадуро предложил расплатиться нефтью за вакцину от COVID-19 29.03.2021, 10:19

Николас Мадуро

фото: afp

К использованию в стране допущены российский и китайский препараты.

Незаконный правитель Венесуэлы Николас Мадуро предложил оплачивать нефтью поставки вакцин от коронавируса в страну.

Об этом он сказал в эфире телеканала VTV, сообщает nv.ua.

«У Венесуэлы есть нефтяные суда, и есть клиенты, которые будут покупать нашу нефть. Мы готовы поставлять нефть в обмен на вакцины, но просить никого не будем», — отметил Мадуро.

К использованию в стране допущена российская вакцина «Спутник V», а также вакцина от китайской компании «Sinopharm».

Власти и оппозиция ведут переговоры с Панамериканской организацией здравоохранения относительно получения Венесуэлой вакцин через инициативу COVAX.

Ранее Facebook заморозил на месяц страницу Николаса Мадуро из-за дезинформации о COVID-19.

#EnVivo 📹 | Jornada de trabajo para el Balance de la lucha contra el Covid-19. https://t.co/CgTSfpmOpz — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 28, 2021

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