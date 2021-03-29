Мадуро предложил расплатиться нефтью за вакцину от COVID-19
- 29.03.2021, 10:19
К использованию в стране допущены российский и китайский препараты.
Незаконный правитель Венесуэлы Николас Мадуро предложил оплачивать нефтью поставки вакцин от коронавируса в страну.
Об этом он сказал в эфире телеканала VTV, сообщает nv.ua.
«У Венесуэлы есть нефтяные суда, и есть клиенты, которые будут покупать нашу нефть. Мы готовы поставлять нефть в обмен на вакцины, но просить никого не будем», — отметил Мадуро.
К использованию в стране допущена российская вакцина «Спутник V», а также вакцина от китайской компании «Sinopharm».
Власти и оппозиция ведут переговоры с Панамериканской организацией здравоохранения относительно получения Венесуэлой вакцин через инициативу COVAX.
Ранее Facebook заморозил на месяц страницу Николаса Мадуро из-за дезинформации о COVID-19.
#EnVivo 📹 | Jornada de trabajo para el Balance de la lucha contra el Covid-19. https://t.co/CgTSfpmOpz— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 28, 2021