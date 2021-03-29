Белорусы призывают артистов к бойкоту «Славянского базара»1
- 29.03.2021, 10:24
Началась активная кампания в соцсетях.
В телеграм-каналах появился список участников, которые якобы будут выступать на фестивале «Славянский базар», пишет «Салiдарнасць».
Среди них Анита Цой, шоу-балет Todes, Зара, Сергей Пенкин, MARUV, Вахтанг Кикабидзе, Стас Пьеха, Александр Буйнов и другие.
Белорусы сразу же стали писать артистам обращения с просьбой не ехать в Беларусь. На страницах музыкантов в соцсетях появились десятки постов из нашей страны:
«Но в нашем городе происходит настоящий террор в отношении людей, молодежи, пенсионеров, медицинских рабочих, спортсменов. Нас отправляют на сутки, дают сумасшедшие штрафы из-за их несогласия с тем, что происходит в стране, и сажают на несколько лет невинных людей».
«Тысячи в тюрьмах, сотни искалеченных и изнасилованных, десятки убитых и пропавших без вести. Это цена поддержки режима Лукашенко. И вы еще собираетесь ехать на его Славянский базар?»
Как минимум двое исполнителей уже ответили отказом на участие в мероприятии. А Михаил Галустян вообще возмущен тем, что его никто даже не предупредил о внесении в список участников «Славянского базара».
Также отказалась от участия группа «Рондо».