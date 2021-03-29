«РуссНефть» Гуцериева не справляется с накопленными долгами 3 29.03.2021, 10:32

2,236

Под залог отданы нефтяные скважины на месторождениях.

«РуссНефть», крупнейшим акционером которой является семья основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева заключила с межрегиональной ФНС договор залога недвижимого имущества на сумму 8,1 млрд руб., следует из финансовой отчетности компании по МСФО за 2020 год. Под залогом недвижимого имущества имеется в виду нефтяные скважины на месторождениях, сообщает телеграм-канал «Газ батюшка».

Вместе с тем дочка «Русснефти» «Варьеганнефть» подписала аналогичный договор на сумму обязательства 1 млрд руб. общей залоговой стоимостью 1,6 млрд руб.

За 4 месяца Гуцериев должен будет выплатить НДПИ в рассрочку, иначе лишится недвижимости на 8,1 млрд рублей.

По итогам 2020 года «РуссНефть» получила чистый убыток в размере 21,3 млрд рублей против прибыли в 21,85 млрд рублей в 2019 году.

Судя по тому, что холдинг «Сафмар Финансовые инвестиции» (СФИ) купил у своего мажоритарного бенефициара Саида Гуцериева 10% акций «М.Видео», ситуация у «Русснефти» совсем плоха. Посредством продажи акций ритейлера холдингу СФИ это позволит сохранить этот пакет внутри группы и одновременно использовать полученные деньги акционером по своему усмотрению, например, частично рассчитаться с долгами кредиторов. Но ещё и налоги придётся выплачивать в полной мере.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».