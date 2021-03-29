Самый богатый человек Чехии погиб при крушении вертолета на Аляске 5 29.03.2021, 10:41

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Петр Келлнер

Forbes оценивает состояние бизнесмена в $17,5 миллиардов.

Чешский миллиардер Петр Келлнер, основатель и владелец компании PFF Group, погиб во время крушения вертолета на Аляске, сообщает Alaskasnewssource.

Вертолет потерпел крушение в районе ледника Кник еще 27 марта, но сообщение об аварии поступили только в понедельник. Спасатели обнаружили на месте крушения одного выжившего и пятерых погибших, среди которых был Келлнер.

Расследование причин крушения продолжается.

56-летний Петр Келлнер был самым богатым человеком Чехии, Forbes оценивает его состояние в 17,5 миллиардов долларов. Его компания PFF Group до 2016 года через оффшоры владела сетью магазинов «Эльдорадо».

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