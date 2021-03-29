«Победы над кормовой базой Таракана идут одна за другой» 4 29.03.2021, 11:02

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Фото: ТАСС

Экономика режима скоро «схлопнется».

Заканчивается первый квартал. Данных по нему пока нет. Но очевидно, что к лету экономика режима Лукашенко «схлопнется», если в нее не будут поступать деньги извне. Например, из России или от «друга Си», которого так расхваливал Лукашенко перед выборами, пишет телеграм-канал «Люстэрка ўлады».

Волнообразные процессы мировых кризисов и китайский опыт в принципе доказывают эффективность государственного регулирования промышленности. Ведь только государство обладает необходимым количеством средств для спасения и удержания на плаву экономики.

Но китайский промышленный рост держится как минимум на двух «китах» – громадные инвестиции (внутренние и внешние) и аналитически выверенное управление, с учетом рынков.

У белорусской госпромышленности нет ни того, ни другого. Она во многом государством содержится, а не просто стимулируется. И ресурсы распределяются лично по указанию Лукашенко. При этом, не забывают учитывать и шкурные интересы его «кошельков».

Помощи «не приближенному» частному бизнесу в Беларуси не предусмотрено. Для Лукашенко любой бизнес – это конкурент, да еще и неблагонадежный и «с не теми идеалами». Показателен пример Виктора Бабарико и Белгазпромбанка.

В общем, убедительные победы над кормовой базой режима идут одна за другой. Последствия очевидны.

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