В России засекретили данные об экологической катастрофе в Сибири 8 29.03.2021, 11:06

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Норильск

Фото: Наталья Гредина

Информация могла стать «бомбой накануне выборов».

В Сибирском отделении Российской академии наук решили засекретить доклад о загрязнении Сибири, назвав его «бомбой накануне выборов», пишет издание «Тайга.инфо».

По информации издания, заседание, посвященное вопросам экологии, прошло 25 марта в Новосибирске. Его запись сперва была опубликована YouTube-каналом СО РАН, но позднее доступ к видео был ограничен. Тем не менее, видео осталось в распоряжении издания.

Согласно информации «Тайга.инфо», на заседании обсуждался доклад о состоянии городов Сибирского федерального округа, данные для которого были собраны из открытых источников. Согласно этим данным, в Сибири находятся 78% списка российских городов, в которых выявлен высокий и очень высокий уровень загрязнения воздуха. При этом среди 15 сибирских городов с высоким уровнем загрязнения в 14 приоритетный загрязнитель — бензапирен. В докладе отмечается, что он является «очень сильным канцерогеном». В частности, в Кызыле количество бензапирена в воздухе превышает норму в 116 раз, в Абакане — в 88,2 раза. По сумме выбросов бензапирена лидирует Норильск, за которым следуют Новокузнецк и Красноярск.

Кроме того, приводятся данные по загрязнению почвы тяжелыми металлами. Лидерами по загрязнению свинцом, цинком, никелем и медью оказались Свирск в Иркутской области и Норильск в Красноярском крае, а максимальное загрязнение нитратами и фторидами выявлено в Новокузнецке, где ПДК этих химикатов превышены в десятки раз. Также в докладе говорится о плохом состоянии воды в Сибири. По данным Росгидромета, 82% поверхностных вод в Новосибирской области оцениваются как грязные. В Томской области этот показатель составляет 68%.

При этом в докладе приводятся и данные о болезнях жителей региона. Городами с наибольшими показателями заболеваемости стали Кемерово, Красноярск, Новокузнецк и Иркутск. В Красноярском крае доминируют онкопатологии, в Кемеровской области — врожденные пороки развития, в Алтайском крае — заболевания детей.

Как отмечает Тайга.инфо, после презентации доклада участники заседания решили, что публиковать эти данные нельзя. В частности, основатель Института геологии нефти и газа СО РАН, академик Алексей Конторович назвал доклад «бомбой накануне выборов» и заявил, что «нельзя возбуждать ненужными вопросами население», а председатель СО РАН, академик Валентин Пармон заявил, что у Росгидромета «нет достаточно аккуратных приборов» и «могут быть неправильные результаты».

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