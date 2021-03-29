Опять соврамши 5 Telegram-канал «Ник и Майк»

29.03.2021, 11:19

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Иногда, как говорится, не до вакцины.

На идиотскую задачу главного вирусолога страны создать лучшую в мире вакцину от ковида отреагировали ученые в Беларуси и России. Ничего нового: Лукашенко опять соврамши.

Для начала мнение от соседей. Глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев считает, что слова Лукашенко не стоит воспринимать всерьез: «Почему он так говорит, черт его знает, надо спрашивать уже у него. Человек что-то ляпнул, ну чего к этому публику привлекать?» - сказал Зуев и напомнил, что Беларуси всего лишь разливает готовую вакцину. Мы уже сообщали, что никаких рецептур Россия не передала, несмотря на сочинский разговор двух старикашек.

Экс-президент Национальной академии наук Беларуси Александр Войтович устроил еще более жесткий отлуп: «Я считаю, что мы не способны создать вакцину. Мы никогда не создавали свою вакцину, а выпускали кем-то созданную. У нас нет кадров, которые занимались бы этими вопросами, хотя и есть ученые, которые понимают все это.

Но разработка технологии – совсем другое, в технологии у нас нет опыта и технологических кадров. В конце концов, разработка вакцины стоит миллиарды долларов, которых у нас нет. В нашей ситуации такие заявления останутся только заявлениями», - сказал Войтович.

Пока дед примеряется к тому, как удивить земной шар прорывом белорусской медицины, в мире на март свыше 200 вакцин в разработке, около 60 вакцин в клинических исследованиях. Как минимум 17 вакцин используются для прививок.

В общем, время ушло. Но это одна часть проблемы. Вторая – деньги. AstraZeneca на разработку получила 1 млрд долларов почти год назад. Moderna – 955 млн. Россия на свой «Спутник-5» потратила 20-25 млн.

Ну и третья проблема – кадры. Сложно рассчитывать, что люди, получающие 700 рублей, способны сделать мировой прорыв. Кроме того, не будем забывать про атмосферу террора. Это тоже мешает творить. Мы ранее писали про репрессии в Академии наук. Если у вас есть апдейт ситуации – милости просим в бот.

В марте 2020 года вакцину уже обещали. И не какую-то, а, по информации Ника, сразу ВИЧ. Что нам там корона какая-то психозная? Ее валерьянкой можно лечить. Уже делили миллиарды поступлений от реализации. Но... Дырочки для ордена нет, а дыра в бюджете есть.

В общем, все эти заявления в исполнении главного вирусолога – это тотальный блеф и провокация. Единственное, что у этих крепких хозяйственников получается хорошо – это контрабас. Ну, а интервью Войточива обязательно к прочтению. Тезисы:

- в 2020 году только 4 человека защитили докторские диссертации (в 2000 их было 31);

- в 2020 году белорусские ученые опубликовали всего 12 статей на 100 тысяч населения. Хуже нас в Европе только Албания и Молдова. В России – 56, в Латвии – 74, в Литве – 81, в Польше – 94.

- процент докторов наук в НАН старше 65 лет – 85%

- зарплата старшего научного сотрудника - 600-800 рублей

Иногда, как говорится, не до вакцины.

Telegram-канал «Ник и Майк»

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