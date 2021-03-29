Нефть дешевеет на фоне новостей из Суэцкого канала 29.03.2021, 11:26

Фото: Mahmoud Khaled/Getty Images

Мировые рынки отреагировали на снятие контейнеровоза Ever Given с мели.

Цены на нефть упали после того, как судно Ever Given, которое блокировало Суэцкий канал, сняли с мели. Есть вероятность, что канал скоро может открыться и уменьшить задержки в мировых перевозках, сообщает Reuters.

К 10:00 по Минску стоимость нефти Brent снизилась на 1,42% (-$0,91) – до $63,27. Цена на WTI упала на 1,76% (-$1,07) – до $59,60 за баррель.

Инженерные бригады сняли с мели контейнеровоз Ever Given, заблокировавший Суэцкий канал, сообщил накануне один из крупнейших в мире операторов морских перевозок Inchcape Shipping. Вокруг судна извлекли 27 000 кубов песка. Сейчас буксиры пытаются установить его в положение, которое позволит ему возобновить движение.

Однако, агентство Bloomberg уточняет, что пока неясно, как скоро канал будет открыт для движения.

Напомним, что ранее полная блокировка Суэцкого канала стала причиной скачка стоимости нефти марки Brent на 5,13%.

Гигантский контейнеровоз Ever Given водоизмещением 200 000 тонн под флагом Панамы, следовавший из Китая в нидерландский порт Роттердам, сел на мель, полностью перекрыв движение на юге Суэцкого канала.

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