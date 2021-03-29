Ученые-генетики раскрыли тайну происхождения скифов и сарматов 29.03.2021, 11:39

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Изображение: Getty images

Анализ ДНК пролил свет и на загадку их исчезновения.

Международная группа исследователей проанализировала древние ДНК кочевников Евразии и кое-что узнала о формировании скифской и сарматской общностей, а также об упадке этих культур.

Работа опубликована в журнале Science Advances (перевод — naked-science.ru).

Происхождение евразийских кочевников — скифов и родственных им сарматов — окутано тайной, так как письменности они не имели. Существует несколько гипотез их происхождения.

Международная группа генетиков, антропологов и археологов под руководством ученых из Института истории человечества Макса Планка (Германия) решила провести анализ геномов древних кочевников Евразии и посмотреть, к какому генофонду ближе те или иные группы.

В качестве образцов взяли останки 111 представителей древних скифских и других кочевых народов, извлеченных из 39 археологических памятников первого тысячелетия до нашей эры и первого тысячелетия нашей эры, разбросанных по всей степи Центральной Азии. Выяснилось, что все они имели «вливания» из разных источников. Это произошло на рубеже первого века до нашей эры, когда притоки кочевников с востока, запада и юга в евразийские степи сформировали новые смешанные генофонды.

Восточный источник, вероятно, произошел от населения Горного Алтая, которое в течение железного века распространилось на юг и запад, смешиваясь с другими этносами по мере продвижения. Полученные генетические данные соответствуют археологическим: они как раз предполагают выход части кочевников из Алтая, где обнаружены самые ранние скифские захоронения, соединяющие, например, пазыркскую или тасмолинскую (территория современного Казахстана) культуры.

Одновременно с этим на Урале наблюдался второй источник формирования кочевой общности. Наследие этого генофонда более характерно для ранних сарматских культур. Эти два источника — Урал и Алтай, — по мнению исследователей, и внесли основной вклад в формирование скифов и сарматов. Кроме того, ученые кое-что узнали об упадке этих кочевых этносов, начавшемся в первом тысячелетии нашей эры. Вероятно, исчезновение и растворение скифской и сарматской общностей произошло в результате экспансии персидской цивилизации с юга и кочевых империй — с востока.

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