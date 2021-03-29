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В новой песни культовой рок-группы Gorillaz упоминаются белорусские события

  • 29.03.2021, 11:52
В новой песни культовой рок-группы Gorillaz упоминаются белорусские события

Музыканты поют о «странном эхе Беларуси».

Культовая британская рок-группа Gorillaz в новой песне «Strange timez?» упоминает события в Беларуси.

I'm speeding through the forest, strange echoes of Belarus
Where presidents pin badges on disconnected youth
What would you be dreaming of? No horse play, no diving
Cutting grass with scissors, whilst the great leader's reclining
In golden hallways where we spin

Перевод:

Я несусь по лесу, странное эхо Беларуси,
Президенты прикрепляют значки на разобщенную молодежь.
О чем бы ты мечтал? Не повозиться, не понырять,
А резать траву ножницами, пока великие лидеры возлежат.
В золотых коридорах, где мы кружимся.

«Строка посвящена событиям в Беларуси, известной как «Страна последней диктатуры в Европе». Фальсифицированные выборы и задержание наиболее поддерживаемых альтернативных кандидатов вызвали массовое возмущение общества», — говорится в описании песни.

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