В новой песни культовой рок-группы Gorillaz упоминаются белорусские события 29.03.2021, 11:52

Музыканты поют о «странном эхе Беларуси».

Культовая британская рок-группа Gorillaz в новой песне «Strange timez?» упоминает события в Беларуси.

I'm speeding through the forest, strange echoes of BelarusWhere presidents pin badges on disconnected youthWhat would you be dreaming of? No horse play, no divingCutting grass with scissors, whilst the great leader's recliningIn golden hallways where we spin

Перевод:

Я несусь по лесу, странное эхо Беларуси,Президенты прикрепляют значки на разобщенную молодежь.О чем бы ты мечтал? Не повозиться, не понырять,А резать траву ножницами, пока великие лидеры возлежат.В золотых коридорах, где мы кружимся.

«Строка посвящена событиям в Беларуси, известной как «Страна последней диктатуры в Европе». Фальсифицированные выборы и задержание наиболее поддерживаемых альтернативных кандидатов вызвали массовое возмущение общества», — говорится в описании песни.

