В США рассказали о новом супероружии против России 7 29.03.2021, 11:59

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Фото: Mike Segar / Reuters

Оно есть у американских ВВС.

Совместное использование малозаметных стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit и истребителей пятого поколения F-35 Lightning II является «новым супероружием» Военно-воздушных сил (ВВС) США против России в Арктике, рассказывает американский журнал The National Interest (перевод — lenta.ru).

Издание отмечает, что использование данными самолетами новых тактик может оказать влияние на инициативы сдерживания и продемонстрировать силу в арктическом регионе. Журнал отмечает, что совместное использование B-2 Spirit и F-35 Lightning II проходит в рамках концепции сетецентрического конфликта.

The National Interest предполагает, что в случае военных действий бомбардировщики могли бы действовать по крупным стационарным объектам в регионе, тогда как в задачи истребителя входило бы оказание, в частности, воздушной поддержки и наблюдение за противником.

«Российские амбиции в Арктике хорошо известны и явно вызывают серьезную озабоченность Пентагона, учитывая, что Россия эксплуатирует больше ледоколов и имеет большую территорию, граничащую с арктической зоной», — заключает издание.

В марте журнал The National Interest написал, что стратегические бомбардировщики B-1B Lancer и истребители F-35 Lightning II готовятся воевать с Россией в Арктике.

В том же месяце издание The Drive сообщило, что B-1B Lancer и B-2 Spirit ВВС США в середине марта приняли участие в совместном тренировочном полете у берегов Исландии, Гренландии и Великобритании, где возможно появление российских военных кораблей и самолетов.

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