Бабарико из СИЗО КГБ заявил о создании партии «Вместе» 34 29.03.2021, 12:20

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Виктор Бабарико

Ее учредительный съезд состоится в конце весны.

Экс-банкир Виктор Бабарико в послании обратился к своим сторонникам, где напомнил о создании им новой партии «Вместе», сообщает «Наша Нива».

Виктор Бабарико, обратившись из СИЗО КГБ к своим сторонникам, призывает их не останавливаться на полпути и завершить создание партии «Вместе». При этом он рассказал, что сам не являлся членом подобных политических объединений и сомневался в их целесообразности в современном мире.

«Я никогда не состоял ни в какой партии и не предполагал, что такая форма объединения людей имеет право на существование в XXI веке. Но белорусы показывают, что я был не прав. Нам нужна партия», — говорится в заявлении.

Представители штаба Виктора Бабарико заявили, что будут пытаться официально зарегистрировать партию и сообщили, что в настоящий момент через официальный сайт создаваемой структуры ведут сбор заявок на членство в ней, для чего всем желающим необходимо будет заполнить анкету. По их словам, в конце весны у создаваемой партии должен состояться учредительный съезд.

Напомним, о создании партии «Вместе» еще в конце августа прошлого года в видеообращении заявили Виктор Бабарико и Мария Колесникова — по всей видимости, создание структуры планировалось еще до задержания экс-банкира. Эксперты по-разному оценивали перспективы новой политической структуры, в том числе ее официальной регистрации властями.

В настоящее время проходит суд, где экс-банкира обвиняют в коррупции.

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