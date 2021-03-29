Скажи мне, кто твой друг... 3 29.03.2021, 12:31

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Российская блогосфера отреагировала на участии делегации РФ в праздновании, устроенном военной хунтой Мьянмы.

Замминистра обороны РФ Александр Фомин побывал на праздновании Дня вооруженных сил Мьянмы. В состав делегации входил главный редактор газеты "МК" Павел Гусев. В это же время силы безопасности хунты убили 114 протестующих (в том числе подростков), а авиация нанесла удар по одной из восставших национальных окраин Мьянмы. Всего после установления незаконного режима были убиты свыше 400 человек.

Реакцию российской блогосферы на эти события собрал сайт kasparov.ru.

Телеграм-канал Liberty People:

"Две новости:

1. В Мьянме в ходе протестов за один день убили более 100 человек. Среди жертв есть дети.

2. Замминистра обороны России посетил парад в Мьянме, встретился с лидером военной хунты и обменялся с ним подарками.

Какой стыд".

Егор Седов:

"И радушно, не жалея харчей,

Угощают палачи палачей".

Написано Галичем — и давно.

А почему-то вспомнилось в выходные, когда читал сообщения о мьянманском параде и некоторых делегациях, в празднестве участвовавших.

Галич актуален. К сожалению.

Кстати, а где все те, кто все уши проорал про "неэтичность интервью с маньяками"? Почему я не слышу их гневных тирад?"

Телеграм-канал "Проект Кино":

"Все по Конституции!

"Слово хунта не совсем подходит ... Через год они передают эту власть гражданскому населению ... В рамках конституции они имеют право вмешиваться в дела и брать на определенный период власть в свои руки", — Павел Гусев, главред "Московского комсомольца", из Мьянмы.

По Конституции в протестующих стреляют боевыми патронами, сотни убитых. Это не хунта!"

Андрей Мальгин:

"Какой позор и стыд. Не сомневаюсь, что на параде 9 мая на Красной площади среди немногочисленных иностранных делегаций будут представители новых властей Мьянмы, в красивых, расшитых золотом мундирах".

Михаил Соколов:

"Генерала Фомина сопровождал Павел Гусев: главный редактор и владелец газеты "Московский комсомолец", председатель союза журналистов Москвы, член общественной палаты Российской Федерации, член совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председатель общественного совета при министерстве обороны Российской Федерации".

Анна Евсеева:

"Нет слов, как противно

Замминистра обороны России стал гостем военного парада в Мьянме, а глава военной хунты назвал Россию "настоящим другом". Все это в один из самых кровавых дней после переворота — сообщается, что в субботу были убиты около 90 демонстрантов, среди них 13-летняя девочка.

Главред МК Гусев с энтузиазмом приветствует кровавую расправу с "бирманским майданом".

Телеграм-канал "СерпомПо":

"А вы бы в гольф сыграть могли под аккомпанемент свистящих пуль?"

А настоящие путинисты могут! Пока бирманская хунта стреляет по своим гражданам, уже второй месяц протестующим против военного переворота (погибли 400 чел., только 27 марта убиты не менее 100), гости из России развлекаются в гостеприимной Мьянме.

Замминистра обороны России Александр Фомин участвовал в военном параде, где лидер хунты генерал Мин Аун Хлаин приветствовал его словами "Россия — верный друг". После чего член СПЧ при президенте, член Общественной палаты РФ, председатель союза журналистов Москвы, владелец и главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев взял у генерала интервью, попросив в завершение показать ему прославленные бирманские поля для гольфа.

А почему не поиграть, если бирманские "силы правопорядка и армия", против которых "применяются все грязные методы "цветных революций...", "несут службу, охраняя безопасность граждан".

Контрреволюция на марше. От Москвы до самого Янгона".

Телеграм-канал "Мьянма — Myanmar":

"Вооруженные силы режима государственного переворота в субботу вечером сожгли заживо жителя Мандалая, перед этим выстрелив ему в грудь. Об этом сообщили местные жители и ночной дежурный по кварталу.

Около 21:00 в субботу военные открыли огонь в квартале Мин Те Йи Кин района Аунмьитазан, ранив 40-летнего Эй Ко. Затем они схватили раненого и бросили его на штабель горящих покрышек, которые до этого были установлены жителями района в качестве импровизированной баррикады, чтобы замедлить продвижение военных.

"Он кричал: "Мама, помоги!", — сказал один из жителей района.

Несмотря на призывы Эй Ко о помощи, непрерывная стрельба солдат не позволила местным жителям выйти из своих домов, чтобы спасти его.

Незадолго до убийства Эй Ко один из местных ночных охранников-добровольцев сообщил, что группа неизвестных вошла в квартал и подожгла баррикады. Несколько минут спустя в этот район прибыли солдаты в форме и начали стрелять.

Эй Ко вышел из дома, чтобы потушить пожар, и был ранен.

"Они стреляли без остановки. Мы убежали с того места. Тот, кто был ранен, позже был арестован, — рассказал ночной дежурный по кварталу, имея в виду Эй Ко. — Я думаю, что его избили и убили после ареста. Мы не могли вернуться ".

Эй Ко оставил после себя четверых детей. Он зарабатывал на жизнь продажей мьянманских напитков на основе клейкого риса".

Телеграм-канал "Политрук2.0":

"Т.е. нашего военного утром наградили люди, которые ночью заживо сожгли на покрышках протестующего".

Отличный пиар, Сергей Кожугетович, поздравляем. "Скажи мне, кто твой друг"..."

Эль Мюрид:

"Начальники генеральных штабов 12 стран (США, Великобритании, Германии, Японии, Австралии, Канады, Греции, Италии, Дании, Нидерландов, Новой Зеландии и Республики Корея выпустили совместное заявление, осуждающее бойню, которую вчера устроила армия Мьянмы в отношении собственного населения.

"Как начальники генштабов мы осуждаем использование силы, которое привело к смертельному исходу, в отношении невооруженного народа со стороны вооруженных сил и связанных с ними сил безопасности. Профессиональные военные следуют международным стандартам поведения и ответственны за то, чтобы защищать народ, которому они служат, а не наносить ему вред. Мы призываем Вооруженные силы Мьянмы прекратить насилие и работать над тем, чтобы восстановить уважением и доверие со стороны народа Мьянмы, которого они лишились из-за своих действий", — говорится в тексте.

Российская армия не присоединилась к этому заявлению. Видимо, стандарты соответствуют".

Ева Канторович:

"Все вместе "национальные группировки" Мьянмы — качины, шаны, кырэны и прочие заявили о непризнании военной хунты. Это примерно 100 000 "штыков" и процентов 40-60 территории.

Армия Мьянмы 400 000 "штыков".

Народ весь против хунты.

У "национальных группировок" есть любое вооружение кроме самолетов.

После убийства 400 человек мирного "расхода" уже не будет. Обратного пути нет.

Никаких "новых выборов" хунта назначать не намерена и уверена, что прочно держит власть.

Важную роль играет Китай. Но Китай "работает" с качинами и шанами, добывая на их территории полезные ископаемые, а они не признают хунту.

И на сегодня позиция Китая двояка.

Китай всегда ищет выгоду, это не Россия, которой важно, чтоб друзья были с репутацией похуже".

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