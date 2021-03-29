Медики назвали лучший фрукт для «очищения» крови
- 29.03.2021, 12:44
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Благодаря особой молекуле он быстро снижает уровень холестерина в организме.
Употребление всего одного авокадо ежедневно способствует снижению уровня плохого холестерина в организме.
Об этом заявили в Американской кардиологической ассоциации, отметив, что, согласно последним данным, продукт также эффективен в борьбе с высоким сахаром, передает u-news.com.ua.
Как пояснили специалисты, благодаря особой молекуле жира, которая есть только в авокадо, продукт помогает улучшить самочувствие пациентов с диабетом второго типа.
Рекомендуется есть авокадо в сыром виде, используя как основу для бутерброда или закуску для рыбы или курицы.
Одно из самых полезных блюд – тост с авокадо на цельнозерновом хлебе. Для этого нужно смешать авокадо, лимонный сок, соль, перец и аккуратно размять все это тыльной стороной вилки. Пюре следует распределить поверх поджаренного цельнозернового хлеба.