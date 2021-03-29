Появились новые подробности о задержании «кошелька Лукашенко» в Конго 7 29.03.2021, 12:59

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Информацией поделились адвокаты Александра Зингмана.

Белорусскому бизнесмену Александру Зингману и его партнерам по арабской компании Aftrade DMCC до сих пор не предъявлено обвинение. Об этом заявили tut.by в белорусском представительстве Aftrade DMCC.

Напомним, Александр Зингман вместе с топ-менеджером Aftrade DMCC, белорусом Олегом Водчицем и итальянским бизнесменом Паоло Персико были задержаны 19 марта в Лубумбаши — втором по величине городе Демократической Республики Конго.

По информации адвокатов, Зингман и Водчиц до сих находятся под стражей в ДРК, сообщили в Aftrade DMCC. При этом никаких обвинений им не предъявлено.

По информации местных СМИ, Зингман был арестован конголезской полицией в Лубумбаши после встречи с бывшим президентом страны Жозефом Кабилой. Они якобы обсуждали поставки оружия.

— Планировалась деловая поездка для обсуждения возможной поставки сельскохозяйственной техники и оборудования в ДРК. Как нам удалось выяснить, никаких встреч в ДРК не состоялось, так как их задержали в аэропорту по прилету в страну, так что утверждения о якобы имевших место встречах до задержания не соответствуют действительности, — говорится в ответе Aftrade DMCC. — Поездка изначально была запланирована в несколько африканских государств. План командировки предполагал дальнейшее следование в Зимбабве.

Все, что касается сообщений в местных ресурсах о якобы имевших место переговорах по поставкам оружия, не соответствует действительности. Как мы уже сказали, задержание произошло прямо по прилету в ДРК. Не было проведено ни одной встречи. Мы расцениваем сообщения такого рода в СМИ как дискредитацию и попытку создать определенное мнение о причинах их задержания. Еще раз подчеркиваем, что обвинение не предъявлено и причины задержания органами ДРК не сообщаются.

Александр Зингман является бенефициаром зарегистрированной в ОАЭ компании Aftrade DMCC. Согласно данным сайта компании, она занимается поставками белорусской техники (МАЗ, МТЗ, БЕЛАЗ, Гомсельмаш, МЗКТ) в Африку. Гендиректор Aftrade DMCC — Олег Водчиц, бывший заместитель гендиректора «Промагролизинг».

В октябре 2020 года Зингман получил аудиенцию у премьер-министра ДРК Сильвестра Илунги, который поддерживает хорошие отношения с бывшим президентом страны. Как сообщают местные СМИ, в ходе переговоров белорусский бизнесмен обозначил свой интерес на конголезском рынке. Это инвестиции в сельское хозяйство, горнодобывающую промышленность, транспорт, сбор отходов и оборону. Представители Aftrade DMCC также предложили обеспечить мобилизацию финансирования возможных проектов за счет ресурсов африканского Trade & Development Bank (TDB) и белорусского Банка развития.

По данным СМИ, 54-летний Александр Зингман, который является почетным консулом Зимбабве в Беларуси, имеет два гражданства — США и Беларуси. По словам конголезского источника, правительства Объединенных Арабских Эмиратов и Зимбабве оказывали давление с целью его освобождения.

В Aftrade DMCC информацией об этом не располагают. Там сообщили, что сами обращались за помощью в посольства Республики Беларусь в Африке.

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