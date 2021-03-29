В России на 20% взлетят цены на одежду 2 29.03.2021, 13:11

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Новые ценники у торговых сетей и онлайн-магазинов россияне могут увидеть уже этой весной.

Костер инфляции, в котором сгорают зарплаты и сбережения россиян, начинает поедать еще один крупный потребительский рынок, пишет finanz.ru.

Российские ритейлеры готовятся резко повысить цены на одежду, обувь и аксессуары, которые в Россию преимущественно импортируются.

Новые ценники у торговых сетей и онлайн-магазинов россияне могут увидеть уже этой весной, а рост составит 20%, прогнозируют аналитики Промсвязьбанка.

«Одна из причин - рост стоимости материалов: с начала этого года цена хлопка увеличилась на 30-35%, а синтетических материалов из нефтепродуктов - на 20%. Помимо этого, у продавцов выросли издержки на логистику и расходы на увеличение фонда оплаты труда», - отмечает ПСБ.

Кроме этого, сказывается резкое - на 36% - сокращение импорта недорогих вещей в прошлом году из-за карантина и дефицита контейнеров в Китае, возникшего уже после отмены основных вирусных ограничений.

Рост стоимости тканей умножается на девальвацию рубля. «Во избежание кассового разрыва поставщики приподнимают закупочную цену на случай, если рубль снова начнет падать», - сказал «Коммерсанту» основатель бренда Dorogobogato Семен Пименов.

Президент Baon Илья Ярошенко считает, что рост цен особенно будет заметен в осенне-зимний сезон. Китай - основной поставщик на рынке fashion - серьезно пострадал во время пандемии COVID-19, следствием чего стало изменение курса юаня, рост цен на производство и увеличение стоимости логистики в разы, объясняет топ-менеджер.

Из-за повышения цен розничная торговля может надолго застрять в кризисе. При негативном сценарии, то есть при резкой индексации, спад на рынке одежды и обуви по итогам года может составить до 20%, прогнозирует аналитик ПСБ Владимир Соловьев.

В этом случае даже 2022 году сектор даже в 2022 году не вернется на допандемийный уровень потребления.

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