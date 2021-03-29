Умер еще один врач больницы, в которой после отравления лежал Навальный 8 29.03.2021, 13:16

12,506

Рустам Агишев

Официальный диагноз — инсульт.

Заведующий отделением травматологии и ортопедии омской больницы скорой помощи №1 Рустам Агишев скончался в возрасте 63 лет, официальная причина смерти - инсульт, сообщает издание "Тайга.инфо".

Именно в эту больницу в августе прошлого года доставили в бессознательном состоянии Алексея Навального. Соратники оппозиционера до сих пор настаивают на том, что администрация и персонал клиники знали истинные причины произошедшего с Навальным, но по приказу ФСБ поставили ему ложный диагноз и пытались скрыть следы отравления боевым химическим веществом.

Сообщается, что врач Агишев проработал в омской больнице №1 тридцать лет. Руководитель клиники Евгений Осипов назвал его уход "невосполнимой утратой для всего медицинского сообщества".

За последнее время это уже не первая смерть в руководящем составе омской больницы №1. В начале февраля в возрасте 55 лет скончался заместитель главного врача клиники Сергей Максимишин, официальная причина его смерти - сердечный приступ.

Ранее еще один заместитель главного врача, Анатолий Калиниченко, уволился из больницы. Медик утверждал, что переход на новое место работы, в частную клинику, связан с тем, что он "любит хирургию больше, чем администрирование".

Во время пребывания Навального в омской больнице Калиниченко отвечал за оказание медицинской помощи политику, общение с врачами из Германии и, в первый день госпитализации оппозиционера, за связь с прессой. Затем обязанность общаться с журналистами возложил на себя главный врач учреждения, член "Единой России" Александр Мураховский. Именно он заявил работникам СМИ, что причина тяжелого состояния Навального – "нарушение обмена веществ". Кроме того, Мараховский в течение двух суток не разрешал перевезти оппозиционера на лечение в Берлин.

Позже Мураховский был назначен главой регионального Министерства здравоохранения.

20 августа Алексей Навальный потерял сознание в самолете Томск – Москва. Пилот принял решение экстренно посадить лайнер в Омске. Там Навального госпитализировали в состоянии комы, из которой он вышел только спустя 19 дней.

Российские врачи не нашли в организме политика следов отравления. Спустя двое суток после госпитализации в омскую больницу, по требованию родных Навального, оппозиционер был перевезен на лечение в Берлин. Там в его организме нашли следы боевого отравляющего вещества, схожего по составу с ядом "Новичок", который был использован при покушении на бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери. Власти Великобритании подозревают в организации этого покушения российские спецслужбы.

Несколько независимых европейских лабораторий, а также Организация по запрещению химического оружия подтвердили, что Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок". Согласно расследованию группы Bellingcat, в отравлении оппозиционера участвовали действующие сотрудники ФСБ России. Сам Алексей Навальный считает, что за покушением на него стоит лично президент России Владимир Путин. В Кремле все обвинения отвергают.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».