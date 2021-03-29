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Еще один артист отказался от участия в «Славянском базаре»

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  • 29.03.2021, 13:36
  • 11,518
Еще один артист отказался от участия в «Славянском базаре»
Антон Табала

Белорусы призывают к полному бойкоту фестиваля.

В Telegram-каналах появился список участников, которые якобы будут выступать на фестивале «Славянский базар».

Белорусы сразу же стали писать артистам обращения с просьбой не ехать в Беларусь. На страницах музыкантов в соцсетях появились десятки постов из нашей страны:

Предполагаемый участник «Славянского базара», музыкант Антон Табала (HOMIE), отказался выступать на фестивале.

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