Еще один артист отказался от участия в «Славянском базаре»8
- 29.03.2021, 13:36
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Белорусы призывают к полному бойкоту фестиваля.
В Telegram-каналах появился список участников, которые якобы будут выступать на фестивале «Славянский базар».
Белорусы сразу же стали писать артистам обращения с просьбой не ехать в Беларусь. На страницах музыкантов в соцсетях появились десятки постов из нашей страны:
Предполагаемый участник «Славянского базара», музыкант Антон Табала (HOMIE), отказался выступать на фестивале.