Еще один артист отказался от участия в «Славянском базаре» 8 29.03.2021, 13:36

11,518

Антон Табала

Белорусы призывают к полному бойкоту фестиваля.

В Telegram-каналах появился список участников, которые якобы будут выступать на фестивале «Славянский базар».

Белорусы сразу же стали писать артистам обращения с просьбой не ехать в Беларусь. На страницах музыкантов в соцсетях появились десятки постов из нашей страны:

Предполагаемый участник «Славянского базара», музыкант Антон Табала (HOMIE), отказался выступать на фестивале.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».