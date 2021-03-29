Словения вводит жесткий локдаун 29.03.2021, 13:39

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Фото: Getty Images

Передвижения по стране будут ограничены.

В Словении правительство решило принять рекомендации научно-консультативного комитета и ввести локдаун в стране с 1 по 12 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Total Slovenia News.

"Приостановление общественной жизни будет кратковременным. 12 апреля возобновится реализация плана по смягчению ограничений", - заявил премьер-министр Янез Янша, объявляя в воскресенье о новых мерах.

Янша сообщил, что госслужащие практически полностью перейдут на удаленную работу, и призвал бизнес последовать этому примеру.

Второстепенные магазины и сервисы, работающие непосредственно с клиентами, будут закрыты. Школы перейдут на удаленное обучение.

По словам министра внутренних дел, собрания до 10 человек больше не будут разрешены. Передвижения будут ограничены регионом проживания.

Все религиозные службы будут прекращены, культурные учреждения не будут принимать посетителей.

Маски для лица снова будут обязательными в общественных местах под открытым небом - за исключением занятий спортом в зеленых зонах. Также маски не нужны будут членам одной семьи в автомобиле.

Общественный транспорт будет курсировать по графику воскресенья или праздничных дней. Горнолыжные курорты будут закрыты.

По данным Национального института общественного здоровья (NIJZ), Словения сообщила о 212 679 случаях коронавируса с начала пандемии, по оценкам, в стране все еще есть 12 311 активных случаев.

В целом с двухмиллионным населения Словении 229553 человека получили свою первую дозу вакцины против COVID-19 и 112 087 получили две дозы.

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