Ученые обнаружили огромных китов посреди Сахары 1 29.03.2021, 13:52

5,482

Как они там оказались?

Долгое время пески Сахары считались одной из самых старых частей суши на планете. Но похоже теорию предстоить пересмотреть, поскольку в дюнах в 150 километрах от Каира были найдены следы доисторических водоплавающих существ. Участок получил название Долина китов, и размеры находок действительно поражают своими размерами, пишет trendymen.ru.

Найденные следы принадлежат в основном ископаемым останкам древних китов, которые принадлежат к давно исчезнувшему подотряду Archaeoceti, самым ранним его представителям дорудонам.

Для палеонтологов эта находка была настоящим подарком: окаменелости словно подробный учебник эволюции иллюистрируют происхождение китов от обитавших на суше животных.

Найденные в пустыне Вади-аль-Хитан дорудоны уже почти совсем утратили задние конечности. Их тела, судя по костям, приобрели обтекаемую форму, похожую на облик современных китов. Отличается только строение зубной системы и форма черепа — она более примитивна.

Один из образцов, самый крупный, сохранился в виде цельной окаменелости лучше всего.

Он достигает в длину 21 метров и имеет одновременно прекрасно развитые ласты с пятью пальцами и развитые задние конечности. Это создание со змеевидной, только переходящей к китам формой тела было плотоядным. И похоже с такой внешностью оно могло легко охотиться на тиранозавров.

Следы к песке говорят о том, что миллионы лет назад территорию современной пустыни занимал океан. Ученые предполагают, что обитающие на его берегах плотоядные существа решили вновь вернуться в воду, где было больше добычи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».