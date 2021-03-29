«Народ сейчас — как гора, которой пытается противостоять мужичок с ножичком» 1 29.03.2021, 14:09

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Фото: ТАСС

Борьба на износ между властью и белорусским обществом приняла парадоксальный характер.

Внутри режима прекрасно отдают себе отчет, что «народная любовь» не возвращается и делают ставку на силовое подавление без определенного, зримого и просчитываемого конца, пишет в своем телеграм-канале основатель «Сильных новостей» Петр Кузнецов.

Это даже не рискованная стратегия, это – обреченная стратегия из разряда «день простоять да ночь продержаться», а по сути – лишь затягивание времени. Развитие этого сценария исключает любую международную нормализацию, а, следовательно, и доступ к ресурсам, кроме российских, с которыми тоже отнюдь не все просто. Своих же ресурсов белорусская экономика генерировать пока (за 26 лет) в достаточном объеме не научилась.

Сочетание кризиса легитимности власти, перманентного политического кризиса, неминуемого экономического кризиса, напряженности на Востоке и полной изоляции по всем остальным сторонам периметра – чудовищный коктейль и все выглядит таким образом, что сегодня режим удерживается лишь благодаря чрезвычайной внутренней мобилизации. Однако проблема в том, что в таком состоянии долго не может функционировать ни одна система в природе.

Отсутствие массового выхода на День Воли отнюдь не стоит считать неким негативным моментом, такова просто объективная реальность.

А еще объективная реальность такова, что в сложившейся ситуации борьба на износ между властью и обществом приняла парадоксальный характер. Парадоксальность в том, что общество ведет ее хотя и с огромными издержками, но с меньшими усилиями, чем власть – общество продолжает подкашивать режим, даже вступая в стадию демобилизации, как сейчас. Народ – сам по себе ресурс, власть же – лишь надстройка. Представьте ситуацию, в которой человек удерживает высоту – он царь горы, но лишь благодаря наличию горы. А тут вдруг он с этой горы свалился, гора просто стоит, а этот бедолага пытается ей мстить, отковыривая штык-ножом кусочки почвы. Вопрос о том, что случится раньше – гора кончится, штык-нож сломается, или мужик сдохнет – кажется, в любом случае решится в пользу горы.

Историческая логика такова, что новый протестный взрыв все равно случится. Как бы они гору своим штыком не ковыряли – она все равно на них обрушится. И чем интенсивнее ковыряют, тем скорее и тяжелее будет этот обвал, тут без вариантов. Когда власти не делают выводов из ошибок, финал всегда один. Ошибкой с их стороны в 2020 была не излишняя мягкость – этого они как раз себе не позволили, а ровно наоборот – сильное и явное перегибание палки.

Вместо того, чтобы сделать выводы и запустить более тонкие процессы, власти решили во что бы то ни стало доказать, что именно их изначальное видение – правильное и ужесточаться надо все больше и больше.

Очень занятная логика: в надежде добиться успеха взять уже провалившийся и показавший свою неэффективность сценарий и многократно усилить в нем именно самые неэффективные точки. Очень занятная логика.

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