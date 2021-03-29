Белорусские власти не исполняют взятые на себя обязательства перед ЕАБР 29.03.2021, 14:17

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Евразийский банк развития (ЕАБР).

Фото: Reuters

Евразийский банк развития опубликовал заключительный отчет по программе Беларуси с ЕФСР.

В этом документе есть немало любопытных деталей, пишет сайт banki24.by.

Заключительный отчет был опубликован по кредитной программе, которая началась в 2016 году и была продлена до 30 июня 2019 года. Тогда управляющий средствами Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) и белорусские чиновники договорились, что РБ получит из денег фонда до 2 млрд USD.

По факту власти смогли привлечь 1,8 млрд USD, так как по последнему траншу кредита средства аннулировали из-за наступления даты окончания доступности. Дата окончания доступности не раз продлевалась: сначала это было 30 июня 2018-го, затем 1 декабря 2018-го, потом 31 марта 2019-го и наконец 30 июня 2019-го.

Чтобы ритмично получать деньги, власти должны были выполнять мероприятия из программы реформ, которую они согласовали с евразийским фондом. Как сообщает ЕФСР, Минфин РБ должен был дать окончательный отчет о результатах в течение 6 месяцев после даты окончания доступности кредита.

Но по факту Минфин не исполнил это обязательство ни в начальные сроки, ни с отсрочкой до 15 августа 2020 года. Поэтому заключительный отчет о реализации программы был подготовлен фондом в части компетенции управляющего ЕФСР.

В программу реформ по ходу ее выполнения были внесены важные изменения. Например, условие по подготовке концепции управления госимуществом в целом было заменено на пакет мер по реформированию пилотных госпредприятий.

Белорусские чиновники также не поддержали повышение пособия по безработице до минимального потребительского бюджета. В ЕФСР сообщили, что это произошло «по причине отсутствия политической поддержки». На сегодня для трудоспособных минимальный потребительский бюджет равен 541,26 BYN.

В евразийском фонде заявили, что «в условиях объявленной властями задачи по сохранению трудовых коллективов мера программы по повышению социальной защиты работников, находящихся под угрозой увольнения, не была реализована».

По мнению белорусских властей в трактовке ЕФСР, «имеющийся пакет социальной защиты предоставляет достаточную в текущей ситуации материальную помощь безработным, и не требует усовершенствования». При этом пособие по безработице осталось близко к размеру базовой величины. Во время реализации программы эта величина составляла 21–25,5 BYN, а сейчас равна 29 BYN.

В ЕФСР также отметили, что несмотря на обещания, власти не смогли продать пакеты акций в Белинвестбанке и Банке Москва-Минск (теперь — Банк Дабрабыт). Не стали публичными доклады Минфина о рисках, которые генерируют предприятия госсектора. По той информации, которая просочилась на публику, риски, связанные с неустойчивым финансовым положением крупнейших госпредприятий, оценивались в 2018 году на уровне 15% ВВП.

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