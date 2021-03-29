Президент Египта объявил о разблокировке Суэцкого канала 29.03.2021, 14:22

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Контейнеровоз Ever Green отвезут на рейд Горьких Озер.

Операция по снятию с мели контейнеровоза Ever Green и разблокировке Суэцкого канала завершена, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Сегодня египтянам удалось положить конец кризису в Суэцком канале, несмотря на огромную техническую сложность, окружавшую этот процесс со всех сторон. И, вернув дела в нормальное русло, руками египтян, весь мир может быть уверен в том, что его товары и потребности проходят по этой ключевой навигационной артерии», — цитирует ас-Сиси его пресс-служба.

Эту информацию официально подтвердили и в администрации Суэцкого канала. В ближайшее время контейнеровоз отведут на рейд Горьких Озер, чтобы возобновить движение по артерии.

Ранее сегодня на фоне информации об успешной попытке сдвинуть Ever Green с мели стоимость майского фьючерса нефти марки Brent на лондонской бирже ICE упала более чем на 2,2% по сравнению с закрытием предыдущей сессии в пятницу, до $63,14. Стоимость фьючерса техасской WTI с открытием торгов упала на 1,83%, до $59,85 за баррель.

Ever Given с 20 тыс. контейнеров на борту, следовавший из Китая в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта во время прохождения через Суэцкий канал в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель, заблокировав движение по артерии.

В итоге в заторе оказались более 450 судов. Спасательная операция, по изначальным оценкам, должна была занять несколько дней, однако позже появились сообщения о том, что она затянется на недели, так как просто сдвинуть судно буксирами не удавалось.

В итоге для снятия контейнеровоза с мели из-под его днища также стали вынимать и вымывать грунт. Кроме того, власти Египта отдали распоряжение о частичной разгрузке корабля.

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