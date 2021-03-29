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«Работники сельского хозяйства могут не выдержать и взяться за вилы» ‍

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  • 29.03.2021, 14:35
  • 13,480
«Работники сельского хозяйства могут не выдержать и взяться за вилы» ‍
фото: Слонимская ГАзета

Опубликованы расчетники с зарплатами белорусских трактористов.

Телеграм-канал «Страна для жизни» опубликовал расчетные листы работников белорусских сельхозпредприятий.

«Весь народ хотел бы, чтобы встали все колхозы нашей страны. Ведь ни для кого не секрет, что рабочим в регионах очень тяжело жить из-за финансовых недостатков.

Это зарплата тракториста, которая далеко не «попяцот». И, как мы знаем, это не самая низкая зарплата!

Неужели вы готовы и дальше терпеть эту нищету? По нашему БТ вы счастливые рабочие, которые каждый день с песнями выполняют свою работу за гроши. Дальше будет все хуже и хуже. Неужели мы выйдем тогда, когда нам скажут есть землю? Решайте сами!», — пишет телеграм-канал.

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