Литва против признания российской вакцины в «паспортах вакцинации» ЕС 29.03.2021, 14:36

1,020

Вильнюс считает, что Брюссель должен сосредоточиться на наращивании производства своих вакцин.

Литва выступает категорически против включения не санкционированных регулятором ЕС в области лекарственных средств вакцин, таких как российский "Спутник V", в предлагаемый Еврокомиссией сертификат о вакцинации.

Об этом заявил исполняющий обязанности посла Литвы в ЕС Симонас Шатунас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Литва твердо убеждена, что только разрешенные Европейским агентством по лекарственным средствам вакцины должны быть частью цифрового "зеленого" сертификата", - сказал Шатунас.

По словам посла, вместо того чтобы полагаться на неутвержденные препараты, такие как "Спутник V", Европе следует сосредоточиться на наращивании производства своих вакцин, в которые она инвестировала. Например, немецкие фармацевтические компании BioNTech и CureVac получили деньги ЕС.

"Признание только вакцин, разрешенных EMA - это способ подчеркнуть доверие к институтам ЕС, таким как регулятор лекарственных средств и агентство ЕС по мониторингу заболеваний", - пояснил Шатунас.

Он также добавил, что это будет сигналом поддержки европейской фармацевтической промышленности.

Пока российская вакцина проходит проверку в EMA, но еще не получила разрешение на использование в ЕС. Регулирующий орган в апреле должен осмотреть площадку, где производят вакцину.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».