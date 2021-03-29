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Видеофакт: Гигантский контейнеровоз выводят из Суэцкого канала

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  • 29.03.2021, 14:47
  • 7,702
Видеофакт: Гигантский контейнеровоз выводят из Суэцкого канала
фото: Suez Canal Authority|facebook

Открытия навигации ожидают около 450 судов.

В Суэцком канале начали буксировать гигантский контейнеровоз EverGiven панамской компании Evergreen, заблокировавший одну из ключевых водных артерий мира, на фарватер и дальнейшую его отправку в район Большого Горького озера на технический осмотр.

Видео опубликовало издание zn.ua.

Перед этим удалось снять контейнеровоз с мели сегодня утром. Навигацию приостановили 25 марта.

В ожидании открытия навигации на подходах к каналу скопилось более 450 судов.

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