Видеофакт: Гигантский контейнеровоз выводят из Суэцкого канала

Видеофакт: Гигантский контейнеровоз выводят из Суэцкого канала3
- 29.03.2021, 14:47
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Открытия навигации ожидают около 450 судов.
В Суэцком канале начали буксировать гигантский контейнеровоз EverGiven панамской компании Evergreen, заблокировавший одну из ключевых водных артерий мира, на фарватер и дальнейшую его отправку в район Большого Горького озера на технический осмотр.
Видео опубликовало издание zn.ua.
Перед этим удалось снять контейнеровоз с мели сегодня утром. Навигацию приостановили 25 марта.
В ожидании открытия навигации на подходах к каналу скопилось более 450 судов.
The heroes of the Suez Canal Authority continue to work to free the entire ship and start the towing phase pic.twitter.com/tWhZhqwlAU— مًحًـمًدٍ إبرآهّيَـمً Fathelbab (@IbrahemFthelbab) March 29, 2021