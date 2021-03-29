Видеофакт: Гигантский контейнеровоз выводят из Суэцкого канала 3 29.03.2021, 14:47

7,702

фото: Suez Canal Authority|facebook

Открытия навигации ожидают около 450 судов.

В Суэцком канале начали буксировать гигантский контейнеровоз EverGiven панамской компании Evergreen, заблокировавший одну из ключевых водных артерий мира, на фарватер и дальнейшую его отправку в район Большого Горького озера на технический осмотр.

Видео опубликовало издание zn.ua.

Перед этим удалось снять контейнеровоз с мели сегодня утром. Навигацию приостановили 25 марта.

В ожидании открытия навигации на подходах к каналу скопилось более 450 судов.

The heroes of the Suez Canal Authority continue to work to free the entire ship and start the towing phase pic.twitter.com/tWhZhqwlAU — مًحًـمًدٍ إبرآهّيَـمً Fathelbab (@IbrahemFthelbab) March 29, 2021

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».