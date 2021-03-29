Медики выяснили, какой витамин D лучше принимать для здоровья 1 29.03.2021, 14:49

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Существуют две формы этого витамина.

Многие ученые в последнее время заявляют, что витамин D имеет решающее значение для защиты организма от коронавируса и развития его тяжелых форм, ассоциирующихся с летальным исходом. Были получены данные о том, что примерно 80% пациентов с диагнозом COVID-19, госпитализированных в больницы, испытывали дефицит данного витамина, пишет lenta.ua.

Сегодня во врачебных рекомендациях по лечению коронавируса в домашних условиях также постоянно упоминается необходимость его приема. Существуют две формы витамина D — витамин D2 и витамин D3: первый вырабатывается растениями, второй — организмом, когда человек получает необходимое количество солнечного света.

Раньше считалось, что витамины D2 и D3 имеют одинаковое значение для здоровья человека. Однако такое утверждение основывалось только на устаревших исследованиях рахита у детей. Сейчас науке известно гораздо больше. «Поэтому можем констатировать, что D3 более важен и эффективен для поддержания здоровья», — заявили специалисты британской службы здравоохранения NHS.

Медики отметили, что витамин D3 — наиболее важный тип витамина D, так как он доступен для усвоения организма, который в свою очередь вырабатывает его самостоятельно. Именно D3 отвечает за поддержание уровня витамина D зимой, когда солнечного света не хватает.

В натуральном виде D3 можно получить от желтков яиц, жирной рыбы, печени трески, сливочного масла и молока. Тем, кто решил принимать специальные добавки, представители службы здравоохранения настоятельно рекомендовали избегать передозировки, так как она может привести к риску возникновения ряда опасных нарушений.

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