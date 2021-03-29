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Прихожане церкви «Новая жизнь» уже второй месяц молятся на улице

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  • 29.03.2021, 14:53
Прихожане церкви «Новая жизнь» уже второй месяц молятся на улице

Фотофакт.

28 марта на парковке возле здания протестантской церкви «Новая жизнь» на окраине Минска состоялось богослужение. Верующие уже второй месяц собираются на улице в любую погоду, пишет «Салiдарнасць».

17 февраля в здание общины пришли силовики вместе с судебными приставами. Общину выселили из здания и запретили туда возвращаться.

Спор за молитвенный дом продолжается уже более 15 лет, но теперь власти прибегли к силовым методам.

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