Прихожане церкви «Новая жизнь» уже второй месяц молятся на улице

Прихожане церкви «Новая жизнь» уже второй месяц молятся на улице1
- 29.03.2021, 14:53
Фотофакт.
28 марта на парковке возле здания протестантской церкви «Новая жизнь» на окраине Минска состоялось богослужение. Верующие уже второй месяц собираются на улице в любую погоду, пишет «Салiдарнасць».
17 февраля в здание общины пришли силовики вместе с судебными приставами. Общину выселили из здания и запретили туда возвращаться.
Спор за молитвенный дом продолжается уже более 15 лет, но теперь власти прибегли к силовым методам.