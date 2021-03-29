«Надо снова и снова поднимать районы» 1 29.03.2021, 15:23

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Фото: Reuters

Первый наш стотысячный марш будет концом режима.

Телеграм-канал UsyLukashenko поделился мнением своего подписчика о протестных акциях в Беларуси:

«Приветствую, друзья! Хочу высказаться по поводу протестов 25-27 марта.

У меня было два чувства:

1) Людей по обе стороны дорог гуляло много, много сидело в ТЦ «Рига» и «Европа». Несколько раз мы здоровались: «Жыве Беларусь!». Были улыбки и было видно, что у вышедших людей не было страха в глазах. В них была ответственность за будущее страны, была жажда справедливости и жизни в Беларуси;

2) Было, конечно, разочарование, что не объединились в колонну, что не пошли маршем по городу. Было разочарования в людях, которые били себе в грудь и говорили, что пойдут, а сами остались в домах сидеть, просматривая Телеграмм и говоря: «Вот если бы вы собрались в колонну —я пришел бы» (несколько человек мне такое сказали).

Но, подытоживая все это, скажу, что надо снова и снова объявлять марши, протесты; надо поднимать районы, надо делать опросы, чтобы люди видели, что нас много. Ведь первый наш стотысячный марш — будет концом режима.

Не нужно грустить нам всем. Мы боремся. Несмотря ни на что. Победа гораздо ближе, чем кажется, но очень далека, если ничего не делать.

P.S. Польская «Солидарность» боролась 8 лет. У нас все будет гораздо быстрее, но это пример, что не нужно опускать руки».

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