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Россия взяла кредит на $1 миллиард: нечем платить врачам

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  • 29.03.2021, 15:26
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Россия взяла кредит на $1 миллиард: нечем платить врачам

Деньги выделили по линии БРИКС.

Совет директоров Нового банка развития (НБР) БРИКС одобрил кредит России в размере $1 млрд по программе экстренной помощи странам-членам банка в борьбе с пандемией COVID-19. Российской власти нечем платить врачам.

«Предоставляемые НБР средства будут использованы для финансирования мероприятий, предусмотренных планом правительства РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая осуществленные выплаты медицинским работникам», – сообщает ghall.com.ua со ссылкой на пресс-службу банка.

Речь идет об обеспечении уже осуществленных стимулирующих выплат медработникам, которые помогают пациентам с COVID-19. Дополнительную поддержку должны получать врачи, средний и младший медицинский персонал.

Общий объем помощи по программе должен составить $10 млрд. Бразилия, Индия, Китай, Россия и ЮАР уже получили соответствующие кредиты на общую сумму в $8 млрд. Индии, Китаю и Бразилии было распределено по два кредитных транша.

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