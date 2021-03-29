«Лента надежды» для белорусов от польских и мировых художников 29.03.2021, 15:42

Художники из Польши, Литвы, Франции, США и Канады создавали на ткани свои бело-красные произведения, посвященные белорусам.

Люди, связанные с ольштынским фондом «Боруссия», сшивают эти ткани и создают «Ленту надежды», сообщает «Белсат».

– Мы надеемся, что таким символичным образом мы продемонстрируем поддержку белорусам, – отмечают авторы. – Лента надежды является символом солидарности художников, выражением нашей приверженности и поддержки белорусов в мирной борьбе за свободу и демократию.

Инициатива создать ленту надежды для белорусов родилась несколько месяцев назад во время встречи людей, связанных с ольштынской «Боруссией» и Стасей, которая тогда жила в Беларуси.

– Наша гостья подверглась репрессиям и преследованиям в Беларуси, Стася нам сказала об этом. Кстати, она сказала, что ее мать создавала художественные ткани в Витебске. Тогда Эва Польке придумала создать перформанс, в котором ткани будут исполнять главную роль, – говорит Эва Романовская из «Боруссии».

«Боруссия» и связанные с ней художники обратились к тем, кто делает ткани, чтобы создавать произведения в цветах традиционного бело-красно-белого флага Беларуси. Ткани должны были быть квадратами со стороной 30 см. Люди, участвующие в акции, сейчас соединяют все представленные работы, всего свыше 130, в огромную «Ленту надежды» длиной в несколько десятков метров.

– Мы бы хотели показать ее более широкой аудитории, у нас есть приглашения из многих галерей и городов, но пока, в связи пандемией, мы не можем сообщить, где и когда можно будет увидеть ее вживую. Мы обязательно покажем эту ленту в интернете, – сказала Романовская.

Более 50 художников из Польши, Литвы, США, Канады и Франции откликнулись на обращение «Боруссии». Ткани также создавали художники из Беларуси, но авторы проекта имеют только их фотографии, так как перевезти их через границу невозможно.

Художники использовали множество техник. Большинство из них показывают лозунги солидарности с белорусами, есть также символы победы либо лозунги поддержки белорусов, которые борются против режима.

Самая пожилая участница, которая присоединилась к компании, – 100-летняя Данута Яворская-Томас. Она прислала «Боруссии» работу с изображением сердца под названием «Делимся любовью, как хлебом».

Кураторы проекта – художники Эва Польке и Гинтаутас Вайцис.

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