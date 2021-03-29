В Польше начали перевозить больных COVID между регионами из-за недостатка мест в больницах 29.03.2021, 15:43

Фото: PAP

Минздрав готовит возможности для перевозки пациентов также воздушным транспортом.

В Польше тяжелых больных коронавирусом начали перевозить между регионами из-за перегруженности больниц.

Как пишет RMF24, об этом сообщил на пресс-конференции представитель Министерства здравоохранения Войцех Андрусевич.

По его словам, около 20 коронавирусных больных из Силезского воеводства уже отправили в соседнее Опольское воеводство, где ситуация пока лучше.

В целом в стране наиболее тяжелая ситуация в больницах в Силезском, Нижнесилезском и Мазовецком воеводствах, там заполнено более 80% мест.

Спикер добавил, что Минздрав готовит возможности для перевозки пациентов также воздушным транспортом.

"На данном этапе в этом нет необходимости, но если она появится - мы сможем ежедневно транспортировать до 40 человек в больницы, расположенные в других регионах", - сказал он.

Ранее журналисты RMF неофициально узнали, что для будущих эвакуаций определили 11 вертолетов польской воздушной службы спасения.

Силезское воеводство - среди первых по количеству зарегистрированных заражений. Из 17 000 выявленных за последние сутки случаев на него приходится почти 2700.

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