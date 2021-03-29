Снятое с мели судно вновь встало почти поперек Суэцкого канала 7 29.03.2021, 16:00

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фото: reuters

Фотофакт.

Как сообщает ТАСС, cнятое с мели судно Ever Given вновь встало почти поперек Суэцкого канала. Всем виной — течение реки.

Однако администрация канала сообщает, что через час его отбуксируют.

Ever Given с 20 тыс. контейнеров на борту, следовавший из Китая в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта во время прохождения через Суэцкий канал в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель, заблокировав движение по артерии.

В итоге в заторе оказались более 450 судов. Спасательная операция, по изначальным оценкам, должна была занять несколько дней, однако позже появились сообщения о том, что она затянется на недели, так как просто сдвинуть судно буксирами не удавалось.

В итоге для снятия контейнеровоза с мели из-под его днища также стали вынимать и вымывать грунт. Кроме того, власти Египта отдали распоряжение о частичной разгрузке корабля.

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