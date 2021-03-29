Ученые: Во сне осьминоги меняют цвет в зависимости от того, что им снится 1 29.03.2021, 16:20

Долгое время считалось, что фазы сна присущи только птицам и млекопитающим.

Недавние исследования группы биологов из Федерального университета Риу-Гранди-ду-Норти в Бразилии обнаружили доказательства REM-подобного состояния у осьминогов. REM (быстрое движение глаз) — стадия сна, во время которой мозг генерирует сновидения. Предположения о том, что осьминоги видят сны, высказывались и раньше. Но бразильским исследователям впервые удалось надежно зафиксировать различные фазы сна у осьминогов и подробно исследовать их. Полные результаты исследования опубликованы в журнале iScience, пишет «Вокруг света. Украина».

В одной из разновидностей сна осьминоги были неподвижны и бледны, а в другой меняли цвет и текстуру кожи, двигали глазами и дергали телом и присосками.

Активный сон осьминогов возникает после длительного спокойного сна — обычно более 6 минут, и при этом имеет характерную периодичность.

Их поведение в активной фазе сна указывает на то, что осьминоги испытывают нечто похожее на сновидения.

Впрочем, активный сон у осьминога очень непродолжительный — обычно от нескольких секунд до одной минуты. Если во время этого состояния и происходит какое-то сновидение, то оно должно быть похоже скорее на небольшие видеоклипы или даже гифки, чем на длительные «сюжетные» сны, присущие человеку.

Тем не менее, даже такие сны по-видимому аналогичны по своему механизму и физиологической функции более длительным снам, характерным для людей.

Эволюционное появление у головоногих моллюсков активного сна, аналогичного REM-сну позвоночных, может отражать всеобъемлющее свойство, характерное для любой централизованной нервной системы, которая достигает определенной сложности.

У осьминогов же самая централизованная нервная система из всех беспозвоночных. Известно также, что они обладают высокой способностью к обучению.

Полученные данные могут помочь лучше понять эволюцию сна: почему у одних животных есть разные фазы сна, а у других нет, и каковы основные эволюционные факторы, формирующие сон как физиологический процесс.

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