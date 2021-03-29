Белорусы призвали к бойкоту «Славянского базара»: кто из артистов отказался 2 29.03.2021, 16:37

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В соцсетях исполнителей сотни комментариев.

«Славянский базар» обычно обсуждают летом — когда он и проводится. А в этом году витебский фестиваль, который пройдет 14−19 июля, неожиданно попал в новости задолго до начала. Белорусы пишут сообщения артистам, чьи фамилии появились в афише на сайте фестиваля. Они просят звезд не приезжать на «Славянский базар» во время политического кризиса в Беларуси. Некоторые исполнители уже отвечают поклонникам, что не собираются выступать в Витебске. TUT.BY попросил прокомментировать ситуацию дирекцию фестиваля — но ответа на свои вопросы не получил.

Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Среди тех, кого организаторы «Славянского базара» анонсировали в предварительной афише на сайте фестиваля, в частности, такие имена: украинские исполнители Maruv, Олег Винник, Элина Иващенко, певец из Казахстана Димаш Кудайберген, звезда из Грузии Вахтанг Кикабидзе, российские артисты Стас Пьеха, Александр Буйнов, Анита Цой, Михаил Галустян, Зара, Алина Артц, Сергей Пенкин, Emin, израильский джазмен Леонид Пташка.

После того как появилась программа фестиваля, витебляне и жители других городов Беларуси стали находить артистов в соцсетях, в основном в инстаграм, и просить их не приезжать на «Славянский базар» — в связи с политическим кризисом в Беларуси.

Некоторые артисты начали откликаться.

Михаил Галустян, чье имя днем 29 марта еще стоит в афише гала-концерта закрытия фестиваля 18 июля, написал в сторис инстаграм, что не собирался ехать на витебский фестиваль.

— Ребята, я вообще не в курсе. Я не собирался выступать на «Славянском базаре»! Не пишите мне в директ и не пишите комментарии. Просьба к организаторам фестиваля убрать мою фамилию из списков. Не дурите народ! Всем мир.

Скриншоты сообщений в сторис инстаграм Михаила Галустяна

В афише концерта «Золотой хит» в ночь с 16 на 17 июля значатся Александр Иванов и его группа «Рондо». «Народные новости Витебска» сообщают, что поклонник из Витебска попросил Иванова в инстаграм не участвовать в концерте фестиваля — из-за политического кризиса в стране и арестов противников действующей власти.

— Никто никуда и не собирался! Никаких «базаров», — так ответили белорусу от имени официального аккаунта Александра Иванова.

Удаленный комментарий в инстаграм Александра Иванова.

Источник: «Народные новости Витебска»

Позже там появился дополнительный текст:

— Иногда афиши клеят недобросовестные люди, которые потом и билеты недобросовестно продают на того, кто и не в курсе! Мы не равнодушны к братскому белорусскому народу и его беде!

Однако затем пост в инстаграм певца, под которым шла эта переписка, удалили. А витебский поклонник, оставивший первый комментарий, теперь там забанен.

В афише на сайте Александра Иванова концерта в июле в Витебске нет.

От участия в «Славянском базаре» отказался белорусский певец Антон Табала (Homie). Об этом он сообщил в своем инстаграм.

Дирекция ничего не комментирует

Директору фестиваля Глебу Лапицкому журналистам дозвониться не удалось.

Тогда журналисты задали вопрос пресс-службе фестиваля: как они могут прокомментировать появление на афише музыкантов, которые заявляют, что не в курсе, что якобы собираются участвовать в «Базаре».

И получили короткий ответ: «На данный момент комментариев нет».

Министр культуры: «„Славянский базар“ — вот это настоящие конкурсы»

Витебский фестиваль получает неизменно получает высокую оценку белорусских властей. Так, министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич, комментируя в эфире телеканала ОНТ решение об отстранении нашей страны от участия в «Евровидении-2021», вспомнил про «Славянский базар». Он считает, что не стоит переживать из-за того, что Беларуси в этом году не будет на конкурсе эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза.

— Вы знаете, я не стал бы переживать по этому поводу. Преодолеем мы данные трудности, несуразности, которые возникли. Потому что, на мой взгляд, особенно в последние годы, конкурс «Евровидение» стал несколько подменять общечеловеческие понятия. Международный фестиваль «Славянский базар», который каждый год при поддержке руководства страны проводится в чудесном городе Витебске, — вот это настоящие конкурсы, вот это настоящее мастерство. И мы гордимся тем, что наша страна становится вот такой чудесной площадкой. А мы понимаем, наверное, что дело, может, не в песне, а дело в другом. Время расставит все на свои места, — заявил министр культуры.

Напомним, 26 марта организаторы «Евровидения» сообщили, что новая песня группы «Галасы ЗМеста», которую предложил Минск, оказалась не соответствующей правилам конкурса, поэтому Беларусь не будет участвовать в конкурсе в этом году.

Напомним, 8 августа, перед президентскими выборами, в регионах и Минске анонсировали масштабные праздничные концерты с участием звезд белорусской и зарубежной эстрады. Все — бесплатные. Так, в Витебске должен был спеть Григорий Лепс, в Гомеле — «Дискотека Авария», в Бресте — Стас Пьеха, в Гродно — Леонид Агутин, в Могилеве — Boney M, в Минске — «Отпетые мошенники» и «Кар-Мэн».

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